Welcome, Donald

Aestas horas de la mañana, seguro que Donald Trump está en Washington rumbo a la Casa Blanca para ser posesionado como presidente de los Estados no muy Unidos.

Según el programa, la ceremonia empieza en el cementerio de Arlington, ese que vemos en las películas donde hay miles de cruces blancas, donde están enterrados los negros, los latinos y los chocos que dieron la vida en tantas guerras que ensangrentaron al mundo. El cementerio es una manera tenebrosa de empezar una fiesta, pero ojalá sea un homenaje a los héroes y no un presagio de que hará del mundo un Halloween para aumentar cruces en su mandato. Ni siquiera está en el poder y ya está jocheando a los chinos, que lo único que no imitan es su poderío y disciplina para sacar la mugre a los que se le pongan enfrente, según le contó a un primo mío una choca platinada en La Paz.

Luego seguirán otros actos a la manera estadounidense, un rutilante show donde 28.000 policías tendrán mucho trabajo cuando intenten frenar las manifestaciones de los latinos que protestarán por su política antiinmigrante. Los mexicanos –al grito de: “¡No amurallen la frontera, dejen la chingadera!”, apoyados por nuestros compatriotas, que dirán: “¡No a la repostulación!”, frase que ni los analistas de CNN entenderán de qué están hablando– protestarán contra el choco de la Casa Blanca, donde los latinos la pasarán negras.

¿Qué otra cosa podemos augurar si a su ministro de Defensa lo conocen como ‘perro rabioso’? No es chiste, es la pura realidad. Un gabinete de caras largas. Lo único rescatable no es estadounidense, es de Eslovenia y se llama Melania Trump, flamante ‘first lady’, también inmigrante y la única hasta ahora primera dama que posó chuta para una revista. Así se dará la bienvenida a un racista que nadie sabe lo que piensa exactamente, porque parece que el hombre habla y no piensa. Esta será una de las pocas posesiones donde no estará nuestro presidente, no por repudiar al nuevo gobernante, sino porque no lo invitaron