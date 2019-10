Conozca cómo identificar el pescado en buen estado

Para esta Semana Santa, personal del Programa Mercado Saludable de la Alcaldía de Santa Cruz realiza el control necesario de la venta del pescado, asimismo ayudan a identificar un producto en buen y mal estado.



Gary Antelo Durán, responsable del Programa Mercado Saludable, explicó días atrás a EL DEBER cómo la ciudadanía puede verificar si el pescado se encuentra en condiciones aptas para su consumo.



Primeramente se tiene que ver que los ojos del pescado no estén hundidos, la carne debe tener firmeza, no deshacerse tras el contacto, presentar un color uniforme, la parte interna del producto no debe estar oscura ni tener mucosidad, finalmente las escamas no deben separarse con facilidad y en general, la carne debe tener un olor fresco.



250 personas controlaran la venta



Asimismo, Antelo informó de que 250 personas, entre funcionarios municipales y estudiantes de Veterinaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), controlarán que el pescado esté en buen estado.



El personal se desplazará a los mercados Florida, Los Bosques y Virgen de Cotoca y a los centros de abastecimiento de los barrios. Advirtió también, que los comerciantes que sean encontrados vendiendo pescado en mal estado serán sancionados con multas de entre 500 y 1500 bolivianos.