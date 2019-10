Niño encuentra restos fósiles que se cree tienen 500.000 años

Martín Landini, un niño de 4 años, encontró este martes en una playa cercana a la ciudad argentina de Mar del Plata, en la céntrica provincia de Buenos Aires, restos fósiles que pueden tener más de 500.000 años, según los primeros cálculos de los investigadores de uno de los museos de la zona.



Así lo confirmó en su perfil oficial de Facebook el museo "Lorenzo Scaglia" de Ciencias Naturales, adscrito a la misma municipalidad de Mar del Plata, donde recibieron esta mañana el aviso del hallazgo.



Tal y como explicó a Efe la madre del pequeño, Inés Cordero, Martín y su padre, Luis, salieron esta mañana en una de sus habituales

"escapadas paleontológicas" en busca de restos fósiles, que abundan en la costa del área marplatense, y avisaron a los paleontólogos del museo cuando encontraron tal cantidad de huesos.



"Generalmente salimos en familia a buscar restos, los chicos son los que saben más", relató Cordero, quien detalló que el interés por esta ciencia de Martín y su hermano Nicolás, de ocho años, nació a partir de un curso de paleontología que ofreció el personal del museo.



A los padres de los niños les sorprendió que el hallazgo del pequeño haya tenido tanta relevancia, aunque no es la primera vez que encuentran restos fósiles en la zona. Según su madre, el procedimiento siempre es el mismo: si encuentran algo de interés, mandan una foto al museo y dejan el "tesoro" intacto.



"Está feliz porque siempre era el hermano, quien le transmitió la afición, el que encontraba los restos", explicó Cordero, quien destacó que esa zona es muy rica en material paleontológico, aunque, precisa, la gente no lo sabe.



Tras la llamada de Martín, científicos del "Lorenzo Scaglia" se dirigieron hasta el lugar y trasladaron a las instalaciones del museo los restos, que quedarán a disposición del experto Matías Taglioretti, quien se encargará de prepararlos e investigarlos, con el fin, entre otros, de calcular la edad exacta de los fósiles.



"Es un hallazgo paleontológico de mucha importancia científica", afirmó el museo en el comunicado, al tiempo que explicó que el material encontrado servirá para practicar reconstrucciones paleoclimáticas, paleoecológicas y paleoambientales de este particular enclave.