Vecinos cuestionan alza de impuestos a viviendas

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Omar Rivera, denunció en las primeras horas de este viernes un incremento en los impuestos a la propiedad en un 300 y 400% para toda la población cruceña.



"Por la gravedad de este caso, que consideramos un atentado a la economía popular, nos declaramos en huelga de hambre", dijo el dirigente a EL DEBER.



Rivera dijo que el director del Servicio de Recaudaciones de la Alcaldía, Fernándo Mustafa, llegó hasta el piquete de protesta instalado en la plaza 24 de Septiembre y explicó que la página web de la Alcaldía fue hackeada y que no se está afectando a las personas que viven fuera del cuarto anillo.



El dirigente dijo que la protesta ingresa en cuarto intermedio tras la explicación de Mustafa en sentido de que hay una nivelación para los condominios de lujo y para las casas sobre las avenidas hasta el cuarto anillo.



"No hubo incremento. Lo que pasa es que hay grupos interesados que hackearon la pagina web del gobierno municipal y cuando nos hemos percatado cerramos el sistema. Son grupos interesados que no quieren que subamos los impuestos", explicó Mustafa a los vecinos, según Unitel.



El funcionario dijo que no hubo incremento de impuestos y se está cobrando con normalidad de la gestión 2014. No obstante habló de una nivelación para los inmuebles dentro del cuatro anillo.



"En zonas donde la ciudad ha recibido muchas mejoras y los predios se sobrevaloraron como en la avenida Banzer, la Doble Vía a La Guardia ... si están siendo afectados, en parte", indicó.



Según Mustafa, hay locales en las avenidas Banzer y Monseñor Rivero que pagan la misma cantidad que una casa en la Pampa de la Isla. "Lo que se hizo es actuar en justicia y poner el precio de los bienes en su debida proporción", señaló.