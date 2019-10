Comida para atacar cinco enfermedades graves

Cuando no podemos encontrar la solución a un gran problema de salud, es necesario analizar las causas básicas que lo generan, advierte el doctor y chef Andréz Zapata, especialista en Medicina Interna.



“Actualmente nuestra sociedad enfrenta un gran problema que es el causante de las cinco principales enfermedades mortales a escala mundial (diabetes, presión alta, infarto cardíaco, cáncer y obesidad), y es el exagerado consumo de comida con ingredientes que nos intoxican, que nos enferman al punto de disminuir nuestra expectativa de vida”, agrega el especialista.Que tus alimentos sean tu medicina.



Ese es precisamente el motivo que ha llevado a Zapata a crear la Escuela de Cocina Saludable y ha lanzado el desafío a la población de aprender a cocinar de manera rica, sabrosa, pero sin intoxicar sus células y su organismo y brindar mejor calidad de vida a las personas que padecen diabetes y problemas renales haciendo que su comida se convierta en su propia medicina.



Considera que pese a que Santa Cruz cuenta con excelentes profesionales médicos especializados en este tipo de enfermedades, los fármacos recetados son de reconocida calidad y los medios de diagnóstico son de última tecnología, la epidemia de peso exagerado y de enfermedades metabólicas no infecciosas, no mejora; cada vez se enferman más y muere mayor número de pacientes por complicaciones crónicas. “Estamos perdiendo la batalla, nos está ganando el marketing engañoso y la industria de alimentos procesados saturados de sustancias químicas que intoxican nuestras células”, puntualiza el especialista.



Hay que analizar las causas

Frente a estos males que cobran vidas se hace necesario analizar las causas básicas que impiden disminuir y controlar estas enfermedades. La causa es simple, nos encanta comer, la comida es mucho más que la ingesta de nutrientes para sobrevivir.



El acto de comer es una actividad social, nos reunimos con nuestros seres queridos para comer y para festejar, mientras comemos hacemos negocios, los grandes momentos de la vida están acompañados del disfrute de la comida. Por lo tanto, cualquier método que implique ayunar o que nos obligue a comer alimentos sin sabor o que sean diferentes a nuestras costumbres está destinado al fracaso.



La solución es sencilla, afirma Zapata, se puede comer y disfrutar del placer de saborear la comida, pero sin que los ingredientes intoxiquen el organismo y que las técnicas de preparación de comida sean las adecuadas.



La Escuela de Cocina Saludable ofrece a las personas aprender a preparar comida para personas con exceso de peso y con enfermedades metabólicas crónicas (diabetes e insuficiencia renal) la posibilidad de aprender medicina preventiva, valor nutricional de los alimentos, la manera de elaborar en menú apropiado a cada enfermedad. Las clases están a cargo del doctor Andrés Zapata, especialista en Medicina Interna, chef y experto en tratamiento dietético, en el Instituto del Riñón.