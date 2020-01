Aprueban asistencia gratuita por influenza

Ante el aumento de los casos de influenza en Santa Cruz, donde hasta ayer se registraron nueve víctimas fatales, el Concejo Municipal aprobó una ley de emergencia que abrió la atención gratuita de estos pacientes en los centros de primer y segundo nivel del municipio de Santa Cruz de la Sierra.



La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que la ley de declaratoria de emergencia, de prevención y protección ante la influenza A H1N1 en todo el municipio capitalino, posibilita la atención gratuita en los centros de salud.



Este servicio comprende la consulta médica, la toma de muestra, el análisis de laboratorio y la medicación. De ser necesario, también se extenderá a los servicios de hospitalización y estudios complementarios que se requieran.



Además, autoriza a la Secretaría de Salud la inmediata adquisición directa de vacunas, que deben ser distribuidas en los establecimientos municipales de primer nivel del municipio.



Esta norma establece la obligatoriedad del ejercicio de la bioseguridad en las instituciones públicas y privadas, como la dotación y uso de barbijos, alcohol en gel, antisépticos y otras medidas que sean convenientes, así como la obligatoriedad de informar sobre el personal con sospecha de influenza.



De los recursos



Según la ley aprobada, la Secretaría de Administración y Finanzas queda encargada de asignar el presupuesto que sea necesario para determinar la emergencia, de acuerdo con las normas administrativas vigentes.



“Nosotros nos hacemos cargo de la prevención, de la vacuna, de la atención gratuita, tanto hospitalaria en nuestro primer y segundo nivel”, indicó la presidenta del Concejo, Angélica Sosa.



Complementó que esta ley viene a beneficiar, principalmente, a los que en este momento todavía no tienen el seguro universal, que vendrían a ser de 6 a 59 años de edad. También resaltó que se coordinará con el nivel departamental y nacional para encarar esta emergencia.



El concejal Johnny Zeballos, del MAS, solicitó que se fije un monto para esta emergencia, pero sus pares alegaron que no es conveniente poner límites y que para su tranquilidad se harán los controles en los gastos.

Al respecto, el secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, indicó que se ha pedido toda la información al Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Una vez que tengamos los informes vamos a hacer un estudio, un reglamento, para que ustedes aprueben el presupuesto”, explicó Mustafá a los concejales.



Campaña de prevención

La ley de emergencia municipal también contempla que el personal de los centros de salud de primer nivel intensifique y continúe con la campaña de educación masiva contra la influenza.



De igual manera las instituciones es públicas y privadas sin distinción de actividad, que tengan contacto masivo con la población, deberán implementar la utilización de barbijos y de pañuelos desechables, no compartir los mismos alimentos ni los mismos utensilios y, a su vez, extremar el lavado de manos, difundir información educativa sobre este mal, limpieza y desinfección de ambientes, muebles, equipos, maquinaria y otros.



En caso de no cumplir con lo anteriormente descrito, la Secretaría de Defensa Ciudadana, en coordinación con el Sedes, a través de sus instancias pertinentes deberán suspender las actividades de los infractores hasta que cumplan con los mecanismos de prevención necesaria.



Concentran vacunas

Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, confirmó el fallecimiento de nueve personas con influenza en el departamento, además de otras 14 que se encuentran en terapia intensiva.



Este domingo se registró la muerte de una mujer de 40 años, que tenía diabetes como enfermedad de base; y ayer se produjo el deceso de un hombre de 36 años, con obesidad. “Tenemos las vacunas disponibles y las vamos a concentrar en las cuatro redes de salud para que los principales grupos de riesgo sean los primeros en adquirir la dosis”, dijo Urenda, a tiempo de considerar que no ve conveniente que salgan brigadas a vacunar, casa por casa, como plantea el Ministerio de Salud.



En el país

El responsable de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado, informó de que se tienen registrados 22 decesos con influenza en el país: 7 en Cochabamba, 7 en La Paz, 7 en Santa Cruz y uno en Oruro. Todavía no han contabilizado los dos últimos que reportó Santa Cruz. Todos con alguna enfermedad de base.



El jefe de la unidad de Epidemiología del Sedes de La Paz, Jhonny Ayllón, informó de que la gripe AH1N1 se cobró su primera víctima infantil en la ciudad, se trata de una niña de un año de edad que tenía cardiopatía y no había sido vacunada. En Cochabamba, las autoridades sanitarias analizan declarar la alerta por la gripe A H1N1