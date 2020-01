5 claves para sacar buenas fotos con smartphones

Para sacar buenas fotos no hace falta tener grandes conocimientos ni la mejor de las cámaras. Hoy en día, con un smartphone y un par de nociones básicas, se pueden lograr imágenes estupendas. Esta noche, en la que la familia se reúne para celebrar la navidad, sigue estos consejos para tomar imágenes lindas y sin complicarte demasiado.

El encuadre. Enfocate en lo que quieres destacar de la imagen, si hay muchos elementos la escena perderá fuerza. Por otra parte, no posiciones lo que quieres destacar en el centro, sino a un costado. Para ayudarte, puedes activar una cuadrícula en la pantalla (casi todos los móviles la tienen) que divide la imagen en nueve y facilita la ubicación de la persona, detalle u objeto a fotografiar.

No uses zoom. A menos que tengas un celular con zoom real, no hagas zoom con la cámara porque la mayoría de móviles cuenta con software para hacer zoom digital pero les resta calidad. Lo mejor que puedes hacer es acercarte lo suficiente a lo que quieres fotografiar o tomar la imagen de lejos y luego recortarla, el resultado será mucho mejor.

Suave con el Photoshop. El portal Omicrono recomienda tener cuidado al editar las imágenes, ya que una buena foto se puede ver peor luego de haberla editado. Sin importar el sistema de edición que uses –el que viene con la cámara, Photoshop, Lightroom o cualquier otra aplicación- es mejor no cambiar demasiado la iluminación ni añadir efectos que quitan naturalidad a la imagen. Exagerar con la edición suele empeorar los resultados.

Limpia el lente. Es uno de los consejos más importantes y a la vez uno de los más desconocidos. Mantener limpio el lente mejora los resultados de las fotos. Aunque muchas veces no se nota la suciedad, pueden haber marcas de dedos o mínimas manchas que perjudican el resultado. Puedes hacerlo con un paño especial, como los que se usan para las gafas, o una tela suave.

Aprovecha los recursos. Aunque la cámara que llega instalada en la mayoría de los smartphones funciona bien, hay una gran variedad de aplicaciones que pueden mejorar sus funciones. De cualquier forma, lo mejor es explorar la cámara instalada para descubrir todo lo que puede ofrecer (muchas veces, sus resultados pueden ser mejores de lo que se ha estado consiguiendo hasta ahora)

Clarendon, el filtro más popular del año

En la red social de fotografía Instagram, los filtros son el mayor atractivo y el secreto de su éxito. La plataforma ofrece 24 procesadores que pueden cambiar por la fotografía original, modificar los tonos, destacar algunos rasgos y darle ese estilo retro, que está tan de moda ahora.

La aplicación anunció la semana pasada que el filtro Clarendon fue el más usado por sus más de 500 millones de usuarios en este año.



El filtro más popular - que es justamente el que aparece primero- destaca el brillo de la imagen, le da un tono verde en el área central y viñetea la parte externa de la fotografía.

Otros procesadores que causaron sensasión en Instagram son Gingham, Juno, Lark y Moon.