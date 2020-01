|Fotos| Una barra pop-up se inspiró en Juego de Tronos

Faltan tres días para que se estrene la séptima temporada de Juego de Tronos y antes de eso te mostramos un Pop-Up Bar (bar que atiende por un corta duración) en Washington, DC, que está ambientado con algunas escenas de la serie culto de HBO.

Este peculiar espacio fue inaugurado el 21 de junio, es operado por Drink Company, que transformó tres de sus cuatro bares (Mockingbird Hill, Southern Efficiency y Eat the Rich) para reflejar lo que es la serie. Por ejemplo en uno de los bares podes encontrar El Salón de las Caras de la Casa de Blanco y Negro. La Armería se encuentra dentro del Red Keep, donde "los huéspedes pueden prometer lealtad a sus banderas de la casa" y pretender ser el hombre desollado en una pieza personalizada hecha por The Strong Oaks Woodshop. Los huéspedes pueden incluso posar con Dragones de Daenerys, un mural creado por Andrew Herndon y el artista local Andrew Funk con la cabeza de un dragón 3D.

El bar sirve cócteles con el nombre del espíritu del espectáculo: Los huéspedes pueden disfrutar de The North Recuerdos -una mezcla de escocés, cloroso, Cointreau, falernum, coco y gomme de piña- o probar The Lannisters Send Your Regards, una mezcla de vodka, fino Jerez, Contratto amargo, fresa, limón y agua con gas. Ommegang Brewery's Bend the Knee, la cerveza oficial de Juego de tronos, también estará en el draft.

"Para citar al gran George RR Martin, tiene que haber un nivel de alegría de lo que estás haciendo, y creemos que Juego de tronos es el show de esta década", dijo la directora ejecutiva de la compañía, Angie Fetherston, en un comunicado . Los huéspedes pueden disfrutar de The North Recuerdos, una mezcla de whisky escocés, cloroso, Cointreau, falernum, coco y gomme de piña. Foto cortesía de Farrah Skeiky / Dim Sum Media.

La banda sonora de la serie también jugará en el fondo, pero las referencias del juego de tronos no se detienen ahí.

"Lo que realmente da a la gente la experiencia, en mi opinión, es lo mucho que el personal y los invitados se meten en ella", dijo Fetherston.

La séptima temporada de Juego de tronos se estrenará el 16 de julio, y la barra pop-up permanecerá abierta hasta el final de la temporada, que se emitirá el 27 de agosto. Sin embargo, el bar cerrará a las 19:00 del domingo para asegurar que los invitados y el personal puedan ver los episodios más recientes.

