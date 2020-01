Nuestra justicia es un best seller

Hace unos días me pareció irónico ver varias autoridades de gobierno, entre ellos al presidente, que, muy agobiados y preocupados, expresaron en los medios: “En la historia chilena se había escrito una página negra”, en referencia al caso de los nueve bolivianos.

Esa situación me llamó la atención y me hizo recuerdo al aforismo bíblico: “¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?”. ¿Por qué nuestras autoridades no se agobian y preocupan de la misma manera por las páginas negras que se escriben a diario en nuestro sistema de justicia, ya que nos afectan a los más de 10 millones de habitantes en el país?

Si empezamos a recopilar las páginas negras que se escribieron cada día en estos más de 11 años de Gobierno, podríamos escribir un best seller. Una muestra es el caso que conmocionó a la opinión pública la semana pasada, el inocente recién liberado, después de sufrir más de dos años en la cárcel. Fue condenado a la pena máxima, conforme a nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente, 30 años sin derecho a indulto. Se condenó a un inocente por un delito de feminicidio, que no cometió.

Empero, es oportuno que razonemos: ¿dónde queda el dolor de una madre que tuvo que ver que su hijo inocente fue condenado de manera injusta? ¿En qué quedó la impotencia del inocente que, teniendo la certeza de que no cometió el delito, fue condenado como un feminicida? ¿Cuánto valió la privación de la libertad por más de dos años de la vida del inocente? ¿Dónde queda el dolor de las víctimas al enterarse de que no hubo justicia por la muerte de su hija? Solo esta situación deja en evidencia una de las tantas páginas negras que se escriben a diario en el best seller de nuestra justicia.

Ojalá nuestras autoridades reflexionen y hagan algo objetivo para impedir que sigan escribiéndose a diario las páginas negras en nuestra justicia. Por los constantes errores e inobservancias que ejercen a diario los operadores del sistema judicial que destruyen vidas y traen como consecuencias daños irreparables.