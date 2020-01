2 personas mueren en grave accidente en Pando

La mañana de esta martes se registró un grave accidente en la zona de Puerto Rico, Pando, cuando un bus del servicio interdepartamental que se dirigía hacia la ciudad de Cobija tuvo un incidente con una vagoneta de uso particular.



De acuerdo con reportes preliminares, el bus, de la empresa Trans Puerto Rico, y la vagoneta de una empresa privada se estrellaron de frente en la zona conocida como El Bajo, al promediar las 8:30.



Reportes desde el lugar dan cuenta el fallecimiento de dos personas. Una de ellas sería el ayudante del conductor del bus, identificado como Jairo, mientras la segunda víctima respondería al nombre de Julio C., que conducía la vagoneta particular.



Peritos de Tránsito de la ciudad de Cobija se dirigieron hacia la zona del accidente para iniciar las pericias del hecho. Se aguarda un informe con los pormenores del incidente por parte de las autoridades policiales en las próximas horas.