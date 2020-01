Raldes puede renovar con Bolívar

El defensor de Bolívar Ronald Raldes afirmó a DIEZ.bo que analiza la posibilidad de extender su vínculo con la academia por una temporada más. El cruceño finaliza su contrato a fin de año.

"Yo firmé con Bolívar por un año, hasta ahora estoy tranquilo, feliz. Vivo mi presente tranquilo, después veré que puede suceder. La gente el club me recibió muy bien", manifestó el defensor.

El jugador señaló que le seduce quedarse en la academia por jugar la Copa Libertadores el próximo año. "Primero debo pensar en hacer un buen papel en la Sudamericana, obviamente quién no quiere jugar una Copa Libertadores", indicó.

"Estoy agradecido por cómo me hicieron sentir, me costó a un principio acostumbrarme pero ahora me siento bien, acá en Bolívar", acotó Raldes.

Con respecto a la chance de salir campeón con Bolívar, este domingo, en Sucre, Raldes explicó que este título sería el segundo en su carrera como jugador en Bolivia.

"Salí campeón con Oriente (2001) y ahora, si se da con Bolívar, será el segundo, pero para conseguirlo primero debemos ir y jugar el domingo", apuntó.

El equipo

El plantel, este sábado, hizo el entrenamiento más importante de este torneo, los celestes viajaron a Sucre en busca de las unidades que necesita para ser campeón.

La delegación partió con dirigentes y familiares de los jugadores rumbo a la capital del estado, Bolívar visita a Universitario este domingo (15:00), en busca de su título número 21.

Si no hay cambios a última hora, Beñat San José Gil pondrá a Matías Dituro, en el arco; Edemir Rodríguez, Luis Gutiérrez, Ronald Raldes, Leonel Morales, en la defensa; Leonel Justiniano, Mauricio Prieto, Leandro Maygua, en el mediocampo; Gastón Sirino, Ronnie Fernández y Juan Eduardo Fierro, en el ataque.