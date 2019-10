Macri y Tinelli en una guerra mediática

Marcelo Tinelli, ha decidido poner fin a una tregua acordada a fines de marzo con Mauricio Macri y desde ShowMatch, el programa más visto de Argentina, descarga desde hace semanas críticas agudas contra el actual presidente y su gobierno.



Con una parodia de Gran Hermano, titulada Gran Cuñado, Tinelli golpea al presidente con la efectividad que permite el humor, una estrategia que suele ser luego la comidilla política de la semana.



Macri se molesta



“Tinelli me satiriza de mala manera ante 3 millones de personas en televisión”, se quejó Macri en una entrevista al diario La Nación. El conductor, en tanto, denunció que desde la Casa Rosada orquestaron una campaña en Twitter para desprestigiarlo. El hashtag de la discordia ha sido elocuente: #TinelliMercenarioK.



Según publica el diario Clarín, el enfrentamiento de Macri y Tinelli se profundizó cuando Freddy Villarreal jugó con el tema de los tarifazos y un "clon de Macri" obsesionado con la calefacción. Ayer, hasta Mirtha Legrand en su programa opinó indignada: "Bajarle los pantalones a un presidente, no me parece gracioso. A mí de chica me enseñaron a respetar a un Presidente".



Macri aclaró en La Nación que su Gobierno no tuvo nada que ver con una campaña contra Tinelli en Twitter. “El decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de crítica. Investigamos el tema. No hubo trolls ni el Gobierno tuvo nada que ver.



Tinelli responde



Pero Tinelli no le creyó. Está convencido de que detrás del hashtag #TinelliMercenarioK (K por Cristina Fernández de Kirchner) hay una campaña del macrismo para desprestigiarlo ante su público. "Se ponen nerviosos. Insultan. Hacen campañas desde cuentas truchas [falsas]. Amenazan. Pensé que eran diferentes", escribió Tinelli. Y luego subió la apuesta: "Les digo a los intolerantes que aunque nosotros no hagamos humor, las noticias van a seguir ahí. Tienen que cambiar las noticias, no el humor", dijo.



¿Posible encuentro?



Macri y Tinelli se consideran amigos desde hace más de 30 años.Apunta el diario El Mundo. Incluso en algún momento compartieron negocios, como la propiedad del club español Badajoz. Pero la política y los intereses particulares minaron poco a poco esa relación.



Eso sí, luego de que Macri admitiera su molestia por la imitación en el programa de Tinelli, Jorge Rial anunció a través de su sitio Big Bang News un encuentro entre ambos protagonistas para limar asperezas, que sería este miércoles. Mientras, el supuesto enfrentamiento sigue sumando repercusiones. Hasta habló el ex Presidente Fernando De la Rúa.



"Esas imitaciones en programas masivos hacen mucho daño, quieren minar la autoridad del presidente, reemplazarla por la autoridad propia de la farándula". Y agregó: "Hay que replantearse cuál es el rol de los medios de la democracia para preservar la autoridad y el respeto. "Si no hay respeto por la autoridades que representan al pueblo, qué respeto podemos pedir por nosotros mismos".



"Cuando se da plena libertad de prensa, el peligro es el abuso", remarcó De la Rúa. Y se animó a opinar que durante el gobierno kirchnerista, no había imitaciones del estilo porque "temían la apretada".