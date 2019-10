Polémica tras entrevista a Bachelet por funcionario

La entrevista realizada el lunes a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, por el periodista y funcionario público Julio Rojas Gallardo, generó polémica en Chile porque la población y algunos medios consideran que un subalterno no tiene independencia para interpelar a la mandataria.



La presidenta visitó el lunes Valparaíso y su equipo de comunicación pidió a Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) retransimitir la entrevista en radio Portales con Rojas. No obstante, varios medios se negaron a cumplir el pedido por considerar que "faltan garantías de imparcialidad".



El representante legal de radio Aconcagua, Eugenio Cornejo, dijo a puranoticia.cl que no conoce personalmente al periodista que hizo la entrevista, y duda de su imparcialidad.



"¿Crees que va a poner en entredicho a la persona que le da trabajo?, no", aseguró.



Archi explicó que el pasado viernes recibieron la solicitud para retransmitir la entrevista y que asesores del Gobierno chileno iban a organizarla.



Desde el Palacio de La Moneda aseguraron que nunca supieron que

Rojas también trabajaba en la Intendencia de Valparaíso y descartaron cualquier tipo de intencionalidad en la elección del entrevistador, según La Tercera.





No transmitiremos cadena regional de Presidenta Bachelet hoy a las 3 pm. Razón: entrevista va a ser hecha por periodista de la Intendencia— RADIO ACONCAGUA (@aconcaguaradio) octubre 5, 2015 n