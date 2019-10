Un poco de pintura para maquillar Santa Cruz

Un mes después, los estragos del Carnaval aún son visibles en las fachadas de las calles más céntricas de Santa Cruz. Para paliar algo la situación, la Asociación Cruceña de Comparsas (ACCC), que no puso de acuerdo con la Alcaldía sobre quién debe hacerse cargo de arreglar el pintarrajeado, hizo un recorrido para entregar botes de pintura a los vecinos, auténticos sufridores de la fiesta.



"A raíz de la fiesta del carnaval estamos haciendo la entrega de cuatrocientos litros de pintura aproximadamente, para que la gente pueda pintar las fachadas de sus viviendas que han sido dañadas, pintarrajeadas, no por los comparseros sino, por gente que viene de barrios y juegan con pinturas de colores", enfatizó Joaquín Vanegas, presidente de la ACCC.



Entre los beneficiados de la medida, la capilla Jesús Nazareno. El párroco responsable, Efraín Vásquez, agradeció la iniciativa de los comparseros pero aún así hizo una reflexión sobre el tema: "nuestras autoridades locales deben educar a la gente sobre el tema porque, si no educamos, todos los años vamos a estar en las mismas, derrochando dinerot y tiempo en pintar".



"Va a quedar chalinga"

En la calle Ballivián, la propietaria de una tienda de alquiler de trajes alegóricos, Liliana Aguilera, se alegró por la medida compensatoria." Mi fachada quedó toda pringada después de los tres días de carnaval y de nuevo va a quedar chalinga cuando termine de pintar" dijo la señora Aguilera.



Pese a la entrega de pinturas, los comparseros no van a ayudar a pintar, según reconoció Joaquín Vanegas, pero prometió que a partir de este sábado van a llegar Los Resagados junto a su reina para ayudar en la tarea de pintar las fachadas de las casas afectadas por el carnaval. Lo decía en broma, como si continuara el Carnaval. Las fachadas van a seguir pintarrajeadas si los vecinos no las pintan ellos mismos.

,

Representante de la ACCC entregando pintura en la calle Ballivián a la señora Liliana Aguilera Los comparseros haciendo la entrega de pinturas al párroco de la capilla Jesús Nazareno