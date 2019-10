La Paz propone pagar su referéndum en plazos

La imposibilidad de garantizar un solo desembolso hizo que la Gobernación de La Paz proponga pagar su referéndum autonómico en tres plazos, según confirmó en la víspera la máxima autoridad del departamento, César Cocarico.



"Desde un principio hemos garantizado el financiamiento de este referéndum aprobatorio; sin embargo, la modalidad no es la que plantea el Tribunal Electoral, ya que no podemos garantizar un sólo desembolso", señaló en conferencia de prensa.



Según se conoce, el costo de la consulta para validar el estatuto autonómico demandará unos 23 millones de bolivianos, "dinero que la Gobernación no tiene en este momento", explicó la autoridad.



"El jueves nosotros enviamos una carta al Tribunal para manifestar este problema, por tanto proponemos trasferir 14 millones de bolivianos hasta la última semana de abril y 9 millones en mayo; teniendo 23 millones para el Referéndum Autonómico”, recalcó la autoridad.



Mientras que la Asamblea Departamental de Cochabamba recibió la confirmación para que la consulta se desarrolle el próximo 12 de julio, tras la confirmación del desembolso de 11,2 millones de bolivianos solicitados por el ente electoral.



Junto con La Paz y Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca también tienen cinco días para confirmar los presupuestos y así unificar en una sola fecha la consulta sobre los estatutos autonómicos de estas regiones.