Los 8 hitos de la historia de Cuba y Estados Unidos

Luego de medio siglo de enemistad y seis meses de negociaciones, se concretó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba con la apertura de sus embajadas. Sin embargo, el bloqueo comercial al que está sometida la isla se mantiene.



Por ahora, algunos de los avances entre los países vecinos fue el restablecimiento de un embajador a cada lado, de una delegación diplomática y la bandera cubana que ondea en Washington. La norteamericana lo hará en La Habana en agosto, según se anunció. Pese a ello, el camino que los llevará a normalizar sus relaciones es largo.



Aquí te presentamos las 8 claves para entender los vínculos que mantuvieron estos países y las causas y efectos de su distanciamiento.



1.tEl inicio. La relación entre ambos países se inició en 1898, cuando Estados Unidos intervino en la guerra de independencia de Cuba que hasta entonces había sido colonia de España.



2.tLa Enmienda Platt. Tras la liberación de la isla, un gobierno militar norteamericano se estableció en Cuba hasta 1902. Antes de retirarse, Estados Unidos impuso un artículo en la Constitución cubana titulado "La Enmienda Platt", que le otorgaba, entre otras cosas, el derecho a intervenir militarmente el territorio y le cedía espacio para instalaciones militares.



A raíz de esta enmienda, en la bahía de Guantánamo, opera desde 1903 una base naval de Estados Unidos.



3.tLas décadas del capitalismo. A partir de la década de 1920, empresas norteamericanas ocupaban los principales sectores de la economía cubana en la que predominaba el capitalismo. Gran parte de la industria estaba bajo el control estadounidense.



4. La revolución. En enero de 1959, luego de una serie de operaciones guerrilleras, el presidente Fulgencio Batista es derrotado. El dictador

-que gozaba del apoyo estadounidense- huye del país y Fidel Castro ingresa en La Habana, donde toma el poder.



A partir de ahí surge una serie de conflictos: Washington aprueba acciones contra Cuba y Castro nacionaliza las empresas norteamericanas en la isla.



Estados Unidos rompe relaciones con Cuba en enero de 1961 y un año más tarde logra su expulsión de la OEA. Castro, por su parte, proclama un sistema socialista y estrecha vínculos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que era la potencia enemiga de Estados Unidos durante la Guerra Fría.



5.tEl embargo. Desde 1960 se impone un embargo financiero y comercial a Cuba, que se fue endureciendo con el paso de los años. El apretón final llegó en 1996, cuando Clinton promulgó la ley Helms-Burton que bloquea el comercio de otros países con Cuba. La ley permitía represalias a empresas internacionales que traten con la isla. Es decir, que las compañías prácticamente debían elegir entre negociar con uno de los dos países.



6. Medio siglo de enemistad. Durante estos años, la Asamblea General de Naciones Unidas ha votado 23 veces en torno al embargo y los estados miembros han estado mayoritariamente a favor de su levantamiento en todas las votaciones. En general, sólo Estados Unidos e Israel se han opuesto a la propuesta.



En 1982 el gobierno de Estados Unidos incluyó a la nación caribeña en la lista de países terroristas por su apoyo a los movimientos de izquierda de África y América Latina, en la década del 60.



7. Barack Obama y Raúl Castro se dan la mano. Los presidentes de ambos países anunciaron, en diciembre de 2014, la reanudación de relaciones diplomáticas. Obama sacó a Cuba de la lista de estados terroristas y este lunes las embajadas de ambos países fueron abiertas en Washington y La Habana.



8.t Lo que queda pendiente. El cambio transcendental entre las relaciones diplomáticas no se producirá hasta que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo económico al que tiene sometida a la isla. Otro asunto clave es el futuro de Guantánamo, la base militar naval estadounidense situada en el sudeste cubano."Eso no forma parte de la conversación por nuestra parte", manifestó Kerry la mañana de este lunes. Castro ha anunciado que sin el levantamiento del bloqueo no podrá liberarse de sus fricciones diplomáticas con Estados Unidos.



