Potosí no tendrá desfiles por amenaza de Comcipo

Tras la amenaza de Comcipo de tomar acciones contra la Dirección Departamental de Educación (DDE) si convoca a un desfile cívico por las fiestas patrias, el director de DDE Hermenegildo Morales determinó suspender todos los actos para precautelar la seguridad de los estudiantes.



"Vamos a disponer que se suspenda todo acto cívico con el único propósito de precautelar la seguridad y la integridad de los estudiantes", señaló Morales al medio televisivo Gigavisión,



La autoridad educativa lamentó que este tipo de conflictos empañen el fervor cívico de los niños y jóvenes que durante estas fechas se inculca con mayor fuerza el patriotismo.



Comcipo envió una carta el martes a la DDE para advertir sobre las posibles marchas de protesta para este miércoles.



"Si el director convoca a un desfile, las organizaciones no garantizan tomar acciones contra la dirección departamental, teniendo en cuenta que las condiciones no están dadas por un desfile", indica una carta dirigida a Morales de Comcipo.



Conflicto potosino



Tras más de un mes de marchas de protesta y huelga para exigir al Gobierno el cumplimiento de un pliego petitorio de 26 puntos, los dirigentes de Comcipo no lograron acuerdos hasta hoy y anunciaron que continuarán con sus medidas de presión.