Los cocaleros quieren pagar ‘impuesto’

Productores de coca del Chapare propusieron este sábado un pago único anual de Bs 50 por afiliado, con el objetivo de "fortalecer recursos del Tesoro General de la Nación".



El dirigente Luis Veizaga dijo a Radio Pío XII de Erbol que en el decreto supremo reglamentario de la nueva ley de la coca podría introducirse esta propuesta, porque permitiría generar dinero para las arcas del Estado.

"Nosotros del Gobierno no pedimos nomás, también queremos compartir. Desde antes hemos planteado que queremos aportar algo de nuestro producto, porque (la coca) es un recurso natural", manifestó. En anterior periodo parlamentario, el exdiputado Wilman Cardozo había anunciado la presentación de un proyecto de ley que permita gravar impuesto a la comercialización de coca. "Es un producto comercial y no puede estar exento de impuesto, yo creo que si los productos más esenciales de la canasta familiar, como la harina, pagan impuestos por qué no puede hacerlo la coca", dijo Cardozo.



El 13 de enero, cuando se discutía los alcances de la ley, el presidente Evo Morales y productores de la hoja de coca de Yungas de La Paz acordaron eliminar el proyecto que establecía un impuesto a la coca.



El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, justificó la exención porque aportan de manera directa o indirecta al Estado. Veizaga reiteró que están dispuestos a pagar Bs 50, lo que no significa un impuesto, aclaró rotundamente.

"Como trópico de Cochabamba no descartamos de aportar al TGN, no será como impuesto pero queremos compartir", concluyó