El Sí y el No aprovecharon el último fin de semana

Con una voz ronca por el trajín proselitista, el presidente Evo Morales cerró ayer su campaña por el Sí con miras al referéndum del 21 de febrero en El Alto y más tarde en Cochabamba. En este último lugar contó con el espaldarazo de la ex estrella del fútbol colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, que dijo a los medios que si fuera boliviano votaría por el Sí.



De igual forma, el jurista cabeza del equipo boliviano en la demanda por el mar ante La Haya, Antonio Remiro Brotóns estuvo en la testera con Morales. En la parte más encendida de su discurso denunció: “Como no pueden tumbarnos ni desgastarnos hacen agresiones personales.



Seguramente van a cambiar las supuestas encuestas... no creo en ellas, por eso hemos seguido ganando, hemos ganado ocho elecciones y referendos, cuatro con más del 50% y cuatro con más del 60%”.



En Santa Cruz

La agrupación Bolivia dice No obsequió bolos de grosella que fueron donados a su causa en la rotonda del tercer anillo interno y mercado Mutualista, a la cabeza del el exconcejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra.

A la par, en otro populoso centro de comercio, Hugo Siles recorrió a pie los pasillos de la Feria de Barrio Lindo y repartió poleras con una caricatura de Evo Morales y las letras del Sí.



Por su parte, en la rotonda de Cañoto, sobre el primer anillo, Luis Felipe Dorado colocó adhesivos con el No a los autos que pasaban por ahí, los mismos que fueron donados por los serigrafistas de la zona. Y en la zona norte, entre quinto y sexto anillo, médicos y odontólogos atendieron de manera gratuita con atuendos blancos y gorras con el Sí.



Campaña austera

Dorado aseguró que como no tienen la billetera del Estado, el cierre de campaña por el No será más austero. “Seguramente el MAS va a hacer cierre de campaña con conjunto y mucho despliegue, nosotros haremos marcha ciudadana”.



Efecto Bumerán

Mientras el ministro de Autonomías recorría la feria expresó que el caso Gabriela Zapata después de la aclaración del presidente, ha entrado en una suerte de efecto inverso. “En marketing político lo llamamos efecto bumerán”