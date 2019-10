VIH desaparece de joven que nació con el virus

El VIH de una adolescente francesa que nació con esta condición está en remisión aún 12 años después de la suspensión de los medicamentos, una novedad mundial que renueva las esperanzas sobre la efectividad del tratamiento temprano, dijeron investigadores este lunes.



Si bien no se considera que la joven de 18 años esté curada, sí está perfectamente bien sin el tratamiento, señala la investigación dirigida por Asier Sáez-Cirión, del Instituto Pasteur de París.



No obstante, "no sabemos todavía por qué esta joven pudo controlar la infección", dijo Sáez-Cirión.



La adolescente no cuenta con los factores genéticos que se asocian a un control natural de la infección, lo cual se ha visto muy ocasionalmente en algunos pacientes.



"Muy probablemente, ha estado en remisión viral por tanto tiempo porque recibió una combinación de antirretrovirales casi inmediatamente después de que ocurrió la infección", señala el informe.



La joven, cuya identidad no fue revelada, fue infectada en el útero materno o durante su nacimiento.



Cuando tenía cinco años, su familia abandonó el tratamiento por razones que se desconocen. Luego, cuando volvió al médico un año después, se halló que la niña tenía "una carga viral indetectable".



Los doctores decidieron no retomar el tratamiento antirretroviral, aunque la vigilaron de cerca. Ya han pasado 12 años desde entonces. Según los científicos, este extraño caso apuntala la evidencia, válida también para los adultos, de que es fundamental iniciar el tratamiento inmediatamente después de la infección.