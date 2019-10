Gobierno califica inviable el pedido del Gobernador

El Gobierno nacional no ve posible atender la demanda del Gobernador de La Paz, Felix Patzi, que hoy cumplió su segunda jornada en huelga de hambre por la exigencia de un 4% de coparticipación tributaria, que significaría 3.000 millones de bolivianos adicionales al año.



"Están distribuidos (los recursos) y que significa, 4% más para algún departamento, tendríamos que quitarle a otros y que nos diga el señor Patzi a quien le quitamos el 4% eso no es viable a quien quiere quitarle a Tarija, Oruro. La torta es el 100% y todo está distribuido", señaló el titular de la cartera de Economía, Luis Arce, según reporte de Bolivia TV.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, sobre la demanda de la autoridad regional aseveró que "la Gobernación de La Paz tiene un presupuesto de 1.374 millones de bolivianos y a la fecha sólo ejecutó 39%, algo así como 500 millones de bolivianos".



Según datos del Ministerio de Economía, de 2006 al 2015 se invirtió 16.937 millones de bolivianos en el departamento de La Paz, el Gobierno nacional aporta con el 51% del total de la inversión publica que se hace y hasta el 2020 se prevé invertir 8.000 millones de dólares para esa región recupere su potencial productivo.



En entrevista con EL DEBER, Patzi afirmó: "Yo propongo dos salidas a esto. Primero, por emergencia, el ministerio de Autonomías debe convocar para discutir el pacto fiscal sin crear rodeos (...) Segundo, si no hay voluntad de diálogo, que el 4% sea una compensación especial para el departamento".