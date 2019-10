El Caesars Palace de Las Vegas está en quiebra

El grupo de casinos Caesars Entertainment anunció que su principal división, propietaria del célebre Caesars Palace de Las Vegas, se acogerá a la ley estadounidense de quiebras.



El grupo solicitó este régimen para su filial Caesars Entertainment Operating (CEOC), lo que le permitirá proseguir con su actividad protegiéndose de los acreedores, en el marco de un plan de restructuración dirigido a "reducir significativamente la deuda a largo plazo y el pago de intereses anuales", indicó en un comunicado.



El plan del grupo fue aprobado por el 80% de los acreedores preferenciales, los primeros que serían remunerados en caso de liquidación, afirmó el grupo.



La operación no afectará inmediatamente la actividad del grupo, que seguirá acogiendo con normalidad a jugadores y espectáculos en sus locales.



La restructuración "es el resultado de varios años de esfuerzos dirigidos a mejorar la salud de las cuentas de CEOC, incluidas importantes inversiones dirigidas a la adquisición o modernización de activos, particularmente en Las Vegas", explicó en el comunicado su presidente, Gary Loveman.



Con el plan anunciado, la empresa espera reducir su deuda de los 10.000 millones de dólares actuales a 8.600 millones, y disminuir de paso el coste de los intereses anuales de esa deuda en un 75%, de 1.700 millones de dólares a 450 millones.



El plan prevé asimismo la separación de las actividades de juego y de los activos inmobiliarios de CEOC en dos nuevas unidades: una entidad operativa y un fondo de inversión inmobiliaria que alquilaría sus instalaciones a cambio de un contrato de 635 millones de dólares en un año.



El proyecto de reestructuración debe aún ser aprobado por un juez de Chicago, en donde fue presentado el caso. Algunos acreedores, sin embargo, presentaron un procedimiento paralelo de quiebra que buscan imponer al grupo.



Cierres de casinos



Las actividades de Caesars Entertainment Operating, que posee o gestiona 44 casinos y complejos hoteleros que opera principalmente bajo las marcas Caesars, Harrah"s y Horseshoe, no se verán afectadas por el momento.



En el Caesars Palace, meca de los juegos de azar, seguirán presentándose artistas. Después de Céline Dion durante varios años, ahora es Elton John quien tomó el escenario.



Los clientes seguirán recibiendo sus puntos de fidelidad, se seguirá pagando con normalidad a los proveedores y a los empleados, asegura la compañía.



Creado en 1937 en Reno, Nevada (oeste de Estados Unidos), Caesars Entertainment fue absorbido en 2008 por los fondos Apollo y TPG. Desde entonces, su actividad ha disminuido tras el estallido de la crisis financiera (2008-2009) que afectó los bolsillos de los jugadores estadounidenses.



Sus casinos en Atlantic City también sufrieron porque la ciudad perdiera su monopolio de los juegos de azar en la costa noreste de Estados Unidos. Varias salas han cerrado, una tras otra, incluido el Showboat de Caesars Entertainment el verano pasado.



Asimismo, el grupo no logró obtener una licencia para operar en Singapur ni en Macao, China, la capital mundial de los casinos, en donde sus rivales Las Vegas Sands, Wynn Resorts o MGM Resorts International tienen actividades florecientes.



En noviembre, el grupo indicó que sus ingresos provenientes de los juegos de azar se redujeron en un 3,2% en los nueve primeros meses del año y que sus pérdidas totales ascendían a 1.760 millones de dólares en el mismo período.