Reunión tripartita fijará nuevos precios de la leche

El director general de Pro Bolivia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Javier Escalante, anunció el jueves que se planificará una reunión tripartita, entre productores lecheros, industrias y Gobierno, para estructurar una nueva banda de precios de acopio y venta, además de mercados para la leche.



"Lo que vamos a solicitar y vamos a intentar es sentarnos para hablar de esto, porque es un tema en el que tienen que participar los productores, las industrias lecheras todas las industrias y el Estado para fijar una nueva banda de precios de la leche", explicó en conferencia de prensa.



No obstante, informó que esta jornada Pro Bolivia iniciará las mesas de negociación con los productores lecheros para revisar la estructura de costos y mercados.



"Estamos empezando a trabajar con los productores hoy día este trabajo y para ver qué alternativas tiene los productores y podemos enfrentar esta crisis como ustedes saben no solo es una crisis del país sino del mercado internacional", apuntó.



Modificar precios de acopio



Por otra parte, Escalante dijo que se remitió una nota a la empresa privada PIL Andina por tratar de modificar los precios de acopio de leche, tomando en cuenta que esa factoría planteó reducir el precio a 2,90 bolivianos para accionistas y a 2,40 para lo que no son accionistas.



"Hemos enviado una comunicación de que ellos no pueden modificar unilateral haciéndoles recuerdo que en abril hemos tenido una reunión tripartita que hemos llegado algunos acuerdos donde nos hemos dado un plazo hasta octubre para poder evaluar el función del precio", señaló.



Insistió que se tiene que elaborar una estrategia para garantizar la producción, el abastecimiento y el consumo de leche en el país.



A su turno, el presidente de la Federación Departamental de productores de leche de La Paz, Edwin Cornejo, dijo que su sector está de acuerdo en revisar las bandas de precio del acopio de leche a pesar que los costos de producción se incrementaron por los efectos de la sequía.



"Nosotros como bolivianos somos entendedores si hay que revisar una nueva banda de precios hay que hacerlo también que bajen el producto en el mercado y sea muy competitivo, hay que recuperar la empresa hay que recuperar el mercado", apuntó.



Asimismo, pidió que se restrinja la importación de leche, que se elabore una ley de leche y que se mejore el programa Proleche.