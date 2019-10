¿Dormir hasta tarde los fines de semana es malo para la salud?

Los fines de semana se acostumbra dormir hasta tarde porque son días de descanso y no se trabaja. No obstante, una investigación reveló que podría provocar problemas de salud como la obesidad.



Dunedin Longitudinal Study desarrolló una investigación

sobre patrones de sueño y su relación con el peso de más de 800 personas durante 50 años. Las conclusiones del estudio indican que las personas que tienen dificultares para dejar la cama son más propensos a sufrir obesidad, diabetes en comparación con los que siguen su rutina, incluso cuando no tienen que ir a trabajar.



Las personas que sufren "social jet-lag" ponen su metabolismo bajo tensión, lo que provoca trastornos de salud crónicos.



"La obesidad, al igual que muchos problemas de salud complejos, es el resultado de una serie de factores. Nuestro estudio sugiere que el jet-lag social es uno de los factores que hay que tener en cuenta", sostuvo Michael Parson de la Mammalian Genetics Unit de la Medical Research Council en Harwell, Inglaterra.



Por su parte, la investigadora líder del estudio, la doctora Dra Parson, confió que "el social jet-lag no está todavía debidamente estudiado. "Nuestras investigaciones confirman los hallazgos que conectan el aumento de grasa corporal con el jet-lag social, pero este es el primer estudio que sugiere que esta diferencia en los tiempos de dormir aumente el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad".