Cantar Happy Birthday es oficialmente gratis

Un juez federal ratificó un acuerdo extrajudicial que declara que la famosa canción de feliz cumpleaños en inglés Happy Birthday es de dominio público, lo cual significa que quien lo interprete no tendrá que pagar por los derechos de autor.



El acuerdo, aprobado por un juez en Los Ángeles, pone fin al litigio entre la productora Warner/Chappell Music - que afirmaba que tenía los derechos de autor de la canción - y y los impulsores de una demanda colectiva de 2013. "Es una gran victoria para el público y para los artistas que quieren usar Happy Birthday to you en sus videos y en su música", comentó Daniel Schacht, abogado de los demandantes.



La causa fue abierta cuando los productores de un documental de bajo presupuesto sobre la historia de la canción se negaron a pagar los 1.500 dólares que reclamaba Warner/Chappell Music por el uso del tema. La productora de discos aceptó pagar 14 millones de dólares dentro del marco del acuerdo extrajudicial, con lo cual rescinde su derecho de autor de la canción.



Ambas partes reconocen que Patty Hill, una educadora de jardines de infantes en Kentucky en el centro de Estados Unidos, había escrito la canción en 1893 con su hermana Milfred, que entonces se llamaba Good morning to you. Hay quienes afirman, no obstante, que la melodía es más reciente. Warner/Chappell Music había adquirido la empresa que reivindicaba los derechos de autor de la canción desde 1988 y que afirmaba que estos seguían vigentes hasta 2030.