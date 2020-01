Miss Guatemala extravió su traje típico y quedó fuera del desfile

Hoy fue una jornada triste en el Miss Universo para los guatemaltecos, pues Virginia Argueta no pudo mostrar la riqueza cultural de su país como lo hicieron elr esto de las candidatas en el desfile preliminar en traje típico.

La fantasía que llevó a Filipinas constaba de 12 piezas, de las que perdió el sostén y el corsé. Según Argueta su traje llegó un día después de su arribo a Filipinas, pero se percató de que estaba incompleto solo 20 minutos antes de su desfile.

“Me siento triste porque era parte del show, aunque me tranquiliza saber que no se califica, pues creo que tuve una buena noche como para perder mis puntos por algo que no fue mi culpa”, explicó.

La creación llamada Quetzalí, princesa de jade, es obra de Juan Francisco Mayén, Isaac Hernández y César Alejandro Portillo, inspirado en el ave nacional de su país, el quetzal, y la piedra jade.

La organización de Miss Guatemala informó en su página oficial que se comunicaron con la empresa encargada del transporte del traje y alegan que este se entregó de la misma forma en que fue llevado a sus oficinas, creen que las piezas pudieron extraviarse al momento de llevarlo del hotel al Mall of Asia Arena, donde se realizó la preliminar.

Por ultimo invitó a olvidar el incidente y apoyar a la concursante en la final del domingo 29, pues tuvo una excelente presentación en traje de gala.