Bolivia ve fallo con temas pendientes y acceso a mar

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, leyó una traducción no oficial del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que resaltó dos aspectos: el reconocimiento de temas pendientes entre Bolivia y Chile, y la reivindicación del nacimiento del país con una salida soberana al océano Pacífico.



"La Corte de La Haya establece como antecedentes para ventilar su resolución, al momento de su independencia, Bolivia tenía una extensión de salida marítima de cientos de kilómetros y eso es algo que lo negaban en Chile", resaltó la autoridad en Palacio de Gobierno.



Conoce más: 54% de chilenos siente como derrota fallo de La Haya



Además explicó que "la argumentación del Gobierno de Chile iba por el lado de decir que entre Bolivia y Chile no habían asuntos pendientes, esa frase es demoledora para la defensa Chile. Aquí la Corte dice que sí hay asuntos pendientes".



Explicó que con el fallo de 14 a dos, muestra que "le hemos propiciado una derrota contundente en toda la línea a Chile, una derrota de carácter jurídico, histórico y moral (...) Le enseña a Chile en el ámbito de la justicia internacional como se deben hacer las cosas".



Lee también: Hablaron del mar y de la política exterior



García Linera volvió a convocar a Chile a un diálogo. "Es tiempo de que cerremos las trágicas páginas del siglo XIX, que estuvo marcado por abusos, prepotencias, invasiones; el siglo XX está marcado por unión, integración, colaboración, diálogo y la fuerza de la razón", manifestó.



Sostuvo que ambas consideraciones del dictamen de La Haya contra la objeción chilena "demolió el núcleo de su defensa" y aseguró que desde el Gobierno no se mezcla el tema marítimo con el debate sobre la respotulación.



Puedes ver: Arce cree que Chile perdió el argumento



Desde Chile el Canciller Heraldo Muñoz aseveró que "sabíamos que la posibilidad de ganar la objeción preliminar en La Haya era limitada" y explicó que "salirnos del pacto de Bogotá no tendría ningún efecto en este caso y el caso seguiría adelante".