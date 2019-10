Se 'enfrían' negocios del satélite Túpac Katari

El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, reveló que algunas negociaciones para el uso de los servicios del satélite Túpac Katari se paralizaron y explicó que hasta el momento se usa un tercio de la capacidad del emprendimiento.



"Como que se ha enfriado un poquito, había una red televisiva extranjera que quería utilizar el satélite, incluso había una red que hizo pruebas desde Ecuador y esperemos que las negociaciones se reinicien a principios de la próxima gestión", detalló el funcionario.



Explicó que económicamente se comenzaron operaciones a principios de abril y que en diciembre se facturará un poco más de un millón cien mil dólares y durante todo 2014 se llegará a los seis millones de dólares de ingresos.



"Hay expectativas falsas, no podemos esperar que el satélite resuelva todos los problemas de comunicaciones. El sistema de comunicaciones es una máquina compleja y hay problemas que no dependen del satélite (...) El satélite no ha sido una cortina de humo", sentenció Zambrana a EL DEBER.