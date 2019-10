El Gobierno cierra ciclo de entrega de vacas importadas

Muy emocionado y con ansias de llevarse las dos vaquitas que le ha regalado el Gobierno está Vidal Solís. Él vive en la comunidad Las Palmeras, llegó cabalgando hasta la estancia Tres Mujeres, donde estaban las 280 vaquillas nelore que ayer entregó el ministro César Cocarico a 14 comunidades de El Carmen Rivero Tórrez y de Roboré.



Las 280 vaquillas forman parte de las 9.000 que importó el Gobierno este año para el Programa de Repoblamiento Ganadero desde el vecino país de Brasil. Cocarico explicó que 7.000 fueron distribuidas en Santa Cruz, 1.000 en Beni y 1.000 en La Paz.



Durante el acto de entrega, Cocarico resaltó que cada vaquilla tuvo un costo aproximado de $us 600 y que para esta gestión ya no se importarán más reses.



El Gobierno ha destinado una inversión aproximada de Bs 37 millones en la importación de vientres.



Amadeo Amorín, director del Programa de Repoblamiento Ganadero, dijo que las 9.000 reses importadas han beneficiado al menos a 8.500 familias campesinas.



“Este año ya no habrá importaciones de vientres (vaquillas), en 2017 trabajaremos en el desarrollo genético, la asistencia técnica y en la inseminación artificial para la reproducción y alcanzar la meta trazada por el Gobierno”, dijo.



El Gobierno se trazó la meta de aumentar el hato ganadero en Bolivia de 8,5 millones a 11 millones hasta 2020.



En ese contexto, Vidal Solís, que hasta ayer solo tenía siete burros, 20 patos y 35 gallinas, dijo que pedirá a un amigo, que tiene ganado, que le preste un toro para hacer reproducir a sus vaquitas que le regaló el Gobierno./MR