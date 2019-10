Joyeros quieren evitar pago de regalías porque no explotan el mineral

Al menos un centenar de joyeros protagonizó el día viernes, la primera marcha de protesta en Sucre, en demanda de la anulación del decreto que establece que el sector también pague regalías mineras al Estado, reportó la radio Aclo de la Red ERBOL.



Los movilizados afirmaron que ellos manejan oro sólo en gramos y no pueden ser comparados con los cooperativistas mineros que comercializan en mayor cantidad.



“El decreto (número 2.288) dice que nosotros debemos pagar regalías mineras y nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros no explotamos minerales, las regalías mineras se pagan en boca de mina, y nosotros ya pagamos impuestos y facturamos”, manifestó Jaime Álvarez, dirigente de los orfebres de Chuquisaca.



Los marchistas, después de recorrer por las principales arterias de la ciudad de Sucre, se concentraron en la puerta de la Gobernación.