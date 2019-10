Estimulan la prevención en el Día Mundial de la Tuberculosis

Autoridades departamentales de la salud, Fuerzas Armadas, estudiantes universitarios de la carrera de medicina y alumnos de diferentes unidades educativas participaron en la Feria de la Salud realizada en el Parque Urbano en el Día Mundial de la Tuberculosis (TB).



El evento fue organizado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación, donde participaron diferentes universidades e institutos de la salud, colegios y personas interesadas en el tema.



Joaquín Monasterio, director del Sedes, explicó que la tuberculosis es una enfermedad que se da a causa de las bajas defensas y se contagia de persona a persona.



“Se presenta en personas que tienen bajas defensas, a causa de la mala alimentación, pero es una enfermedad 100% curable y se puede prevenir”, agregó.



“Este mal no debería estar lastimándonos así, el año pasado hemos tenido 70 muertes por TB, tenemos más muertes por TB y por cáncer que por dengue, lo mismo pasa con el VIH – Sida, que el año pasado dejó como saldo 90 decesos", lamentó Monasterio.



Santa Cruz proyecta una tasa de incidencia de 88 casos por cada 100 mil habitantes, agregó el director del Sedes. Los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que constituyen el eje troncal del país, en total reúnen una incidencia de casos positivos de 70% y a Santa Cruz le corresponde 52%.



‘‘En Bolivia por año mueren de 60 a 70 personas con tuberculosis, lo que significa alrededor de cinco personas por mes, esta enfermedad es curable y prevenible”, aseveró.



Síntomas, prevención y atención



Monasterio indicó también que "los síntomas de esta enfermedad son la tos persistente, en caso de que una persona presente este síntoma por más de 10 a 15 días debe dirigirse de inmediato hasta un centro médico y realizarse una baciloscopia, que es un examen consistente en detectar en la faringe la presencia de los bacilos de Koch que son los causantes de esta terrible enfermedad", concluyó.



Segundo Guzmán, responsable del Programa de Tuberculosis de la Gobernación, explicó que se habilitaron los servicios de atención primaria para pacientes con TB en los Centros de Salud del Primer Nivel, para garantizar la detección, el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.



Guzmán también informó que se logró alta cobertura de prevención de la tuberculosis en recién nacidos, gracias a la vacuna BCG en todos los centros de salud públicos, privados, de ciudad y provincias se aplica de manera gratuita.



Segundo Guzmán señaló que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, socialmente conocida como “El mal de los pobres” y su mayor incidencia se ve en los barrios alejados debido al hacinamiento de personas.



"La TB es causado por el Bacilo de Koch, que ataca especialmente a los pulmones. Un enfermo no diagnosticado y no tratado contagia un promedio de 10 a 12 personas por año", concluyó Segundo Guzmán, responsable del Programa de Tuberculosis de la Gobernación.



Joaquín?Monasterio, director del Sedes Santa Cruz, agregó que en la capital oriental se han registrado 2.343 casos con la enfermedad.



“Se ha avanzado mucho en el tratamiento y esto ha bajado la mortalidad, siendo que el mal es curable y prevenible”, concluyó Monasterio.



Homenaje al médico Robert Koch



El Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis fue establecido en homenaje al médico alemán que descubrió el bacilo que provoca la enfermedad, Robert Koch. El médico presentó sus hallazgos investigativos el 24 de marzo de 1882.