No dan con el paradero de exdiputado del MAS

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se citó a declarar al exdiputado por el MAS, Ever Moya, para conocer si tiene vínculos con el narcotráfico, sin embargo, hasta el momento no se conoce el paradero de la exautoridad, según radio Erbol.

Durante las últimas horas se dispuso la detención preventiva de Emilio Choque Pari y Rudy Iván Moya Zárate (este último hermano del exasambleísta), que fueron encontrados con 30 kilos con 400 gramos de cocaína.

Romero indicó que Ever Moya ya fue citado a declarar por la Fiscalía, pero no se ha presentado a comparecer. "No se tiene datos de su paradero, queremos saber si pertenece o no a la organización", dijo.



El ministro lamentó que Moya se pusiera a "bien recaudo" y advirtió que, si el exdiputado no se presenta todavía, tendrá que emitirse un mandamiento de aprehensión.

Moya fue diputado por el MAS. En el 2014 se alejó de este partido político molesto porque sus denuncias de corrupción contra la Aduana no tuvieron eco. También se lo vinculó a actividades de contrabando.