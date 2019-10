La vida se pone cuesta arriba para vecinos de barrios sin agua

El agua siempre ha sido un problema para los habitantes de las urbanizaciones Mapaiso Sur, Paraíso, Valparaíso y Los Piyos, del municipio de La Guardia. Cuando la tienen en exceso, fruto de las lluvias, estos lugares se convierten en unas islas de las que salir o entrar es casi imposible.



Pero los extremos son los peores momentos que viven los vecinos de esta zona. Puesto que desde hace tres meses están sufriendo el desabastecimiento de agua potable y esta situación les está complicando la vida.



Según la Cooperativa de Servicios Públicos El Carmen (Coospelcar), en los últimos días se ha estado confrontando problemas en la provisión de agua potable en la zona sur de dicho distrito municipal, debido al crecimiento acelerado de la población, lo que genera un aumento en la demanda del respectivo servicio.



En estos días en los que la falta de agua altera la vida de más de 7.000 habitantes, muchos vecinos se lamentan que en este lugar del departamento la vida a veces se pone cuesta arriba.



El que no llegue el pavimento hasta estos barrios, por ejemplo, es un problema que se agudiza cuando llueve, porque las calles se convierten en escenario de barro y los choferes de los trufis suspenden el servicio por varios días.



Cuando esto ocurre, nada entra y nada sale de Mapaiso Sur, dice Raquel Quiroga, que se pone nerviosa cada vez que mira al cielo y ve nubes negras. “Cuando era niña me encantaba la lluvia, salía al patio a que el cielo me moje. Pero ahora le tengo miedo, porque mi esposo ya no puede ir al trabajo, todos nos quedamos en casa y durante ese día nos perjudicamos económicamente”, se lamenta