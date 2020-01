El Comité cívico apoya la Marcha por la Familia

El Comité pro Santa Cruz comprometió su pleno apoyo a la Marcha por la Vida y la Familia a realizarse este 22 de junio, en contra de la Ley de Identidad de Género promulgada por el Gobierno.



El presidente cívico, Róger Montenegro, se reunió hoy con los miembros de la Plataforma por la Vida que organiza esta movilización y expresó su rechazo a la nueva norma, que permite el cambio de identidad a transexuales y transgénero. Considera que esta Ley "amenaza la base misma de la sociedad, es decir, amenaza nuestras creencias, nuestros valores y nuestras familias".



"Nos llamó la atención que el Estado hubiese aprobado una ley enmarcada en la ideología de género, la cual fuera ideada y desarrollada en universidades estadounidenses, es decir, en universidades del imperio. Cabe hacer notar que los activistas de esta ideología tienen una capacidad muy grande de cabildeo o incidencia política y están respaldados por ingentes cantidad de dinero del norte", dijo Montenegro.



También dijo estar sorprendido por la rapidez con la que el Gobierno aprobó la norma "basada en la antropología individualista del neoliberalismo radical que contrasta con los valores de la sociedad boliviana y, especialmente, con los valores de los pueblos indígenas".



Montenegro invitó a la población, en particular a los jóvenes, a participar de la marcha el miércoles 22 de junio, que busca derogar la Ley de Identidad de Género. Finalmente, aclaró que no se está en contra de las personas con una identidad de género diferente, pero consideró que son un "colectivo minoritario que no puede imponer sus ideas y derechos sobre el 97% de la población boliviana".



La Marcha por la Familia partirá a las 17:00 del monumento al Cristo Redentor y se trasladará hasta la plaza principal 24 de Septiembre. Está impulsada por una plataforma integrada por 100 instituciones.