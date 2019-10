Gobierno niega riesgo por 'centro nuclear' en La Paz

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, negó que exista algún riesgo en la instalación de un "Centro Nuclear" en la sede de Gobierno y aseguró que serán numerosos los beneficios del emprendimiento.



"Habrá investigación; en el tema de salud tendremos un ciclotrón que generará radio isótopos para que sean distribuidos a todos los oncológicos de toda Bolivia, para que se pueda hacer un contraste y hay unos equipos que determinan dónde hay los tumores con cáncer", señaló la autoridad.



Conoce más: Luz verde al centro de investigación nuclear



Garantizó que "esto no afecta a nadie, no hay daños ambientales, daños a la salud y absolutamente nada". Explicó además que en un mediano plazo se pretende instalar un reactor de investigación nuclear.



"También habrá un acelerador lineal, para hacer el tratamiento, igual capacitación de jóvenes. Es el único país que no tiene uno de estos equipos en la región y es un aporte importante para el área de tecnología", detalló Sánchez.



Puedes leer: En 20 años, Bolivia podrá producir energía nuclear



"Quiero que sepan, aunque duela, a veces el cambio es doloroso, pero necesario, y vamos a continuar", había manifestado el presidente Evo Morales en la víspera, ante el rechazo al proyecto por parte de vecinos de la zona Mallasilla.