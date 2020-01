Caballero le quita responsabilidad al ‘10’

No le tiembla la mano. Pablo Caballero adelantó que no le temblará el pulso para hacer cambios en Sport Boys y plasmar su idea de juego. El DT paraguayo adelantó que una de sus decisiones será quitarle responsabilidad a Alexis Messidoro dentro del onceno, ya que él no cree que el joven argentino esté para liderar al equipo en cancha.

“Messidoro no está cómo para cargarse el equipo al hombro, es muy joven y no es un líder como Pablo Escobar en The Strongest”, mencionó el entrenador en el programa radial Los Más Buscados de DIEZ.

El argentino, que debutó en su país con Boca Juniors, fue el fichaje estrella del Toro para la temporada, pero hasta el momento no ha podido mantener una regularidad en su nivel ni tampoco ayudar a Sport Boys a ganar partidos importante.

Es por eso que Caballero hablará con él para sacarle el peso de la espalda y tratar de que se sienta libre y cómodo al momento de jugar. El DT tratará de rodear al ‘10’ warneño con gente de experiencia y darle una nueva función para los partidos de Liga.

El estratega, que asumió en reemplazo de Xabier Azkargorta, no se guardó nada sobre los problemas que existe dentro del plantel y adelantó que habrá varios cambios, comenzando desde el arco, dando más minutos a Yadín Salazar en lugar de Carlos Arias.