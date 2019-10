Hugo Cuellar asume la Fiscalía de Cochabamba

El Fiscal General, Ramiro Guerrero, presentó hoy a Víctor Hugo Cuellar como Fiscal Departamental de Cochabamba, en sustitución de Freddy Torrico, que renunció el pasado jueves y que afronta tres procesos en su contra.



“Es una etapa de transición de 30 días y he tomado la decisión de que el doctor Víctor Hugo Cuellar esté en este lapso de tiempo para hacer algunos ajustes, reasignar a los nuevos servidores públicos que fueron designados, de manera que podamos ir mejorando el trabajo en el Ministerio Público”, manifestó.



Conoce más: Renuncia fiscal de Cochabamba



Sostuvo que en Cochabamba se están haciendo ajustes y cambios, además que se concretará una mayor presencia del Ministerio Público en las provincias y dejó en claro que no se trata de ninguna intervención.



“No quiero escuchar de malos tratos, no podemos cerrar las puertas a nadie, no puede haber áreas restringidas, privadas, esta es una Fiscalía de puertas abiertas (…). Haga un reordenamiento de todos los despachos fiscales, que ya no haya fiscales privilegiados”, agregó.



La Fiscalía en Cochabamba contará con un sistema de monitoreo de control y seguridad de 20 cámaras. También se instalará un registro biométrico para las personas que están gozando de medidas sustitutivas y ya no hagan largas filas.



Cuellar estaba a cargo de la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación. "Es importante hacer cambios para mejorar y vamos a transitar a lo que es la Fiscalía Corporativa para dejar atrás esa vieja práctica de que un fiscal es dueño de un caso y es dueño de un despacho”. aseveró.