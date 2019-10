Canciller Muñoz al papa: "no hay espacio para una mediación"

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, volvió a rechazar este lunes una posible mediación del papa por el derecho marítimo boliviano tras las declaraciones del pontífice, que dijo considerar "justo" el anhelo boliviano de una salida al mar. "No nos incomoda en la medida que el papa tenga claro que no hay espacio para la mediación. Aquí no hay nada que mediar, porque hay un tratado", afirmó Muñoz, de acuerdo a un tuit del diario santiaguino La Tercera.



El papa Francisco afirmó este lunes, en una conferencia de prensa ofrecida en su avión, en el viaje de regreso a Roma tras su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, que una mediación suya en el conflicto marítimo sería “el último paso”.



A preguntas de los periodistas sobre lo dicho por el pontífice, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, manifestó sentir "el mayor respeto" y recordó que el pontífice "ha subrayado que el Vaticano no se puede inmiscuir, no puede aparecer presionando. Esas palabras nos parecen muy sabias".



"No nos sentimos presionados, porque el Papa reitera en sus palabras que él no quiere inmiscuirse, no quiere entrometerse", aseguró el jefe de la diplomacia chilena.



Sostuvo que "más allá de lo que él menciona, un anhelo, aquí lo que importa para nuestro país es el derecho internacional, el respeto por los tratados, el respeto a lo pactado".



"Por lo tanto, me parece bien que él mencione que no corresponde ninguna mediación ni ninguna intervención, más aún cuando está pendiente la demanda boliviana ante La Haya", agregó.



El responsable de las relaciones exteriores chilenas reiteró que su Gobierno está disponible a reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia sin ninguna condición. “Chile ha estado disponible para reanudar relaciones diplomáticas. A Bolivia no le exigimos ninguna cosa para reanudar vínculos diplomáticos”, acotó.







,

Ministro Heraldo Muñoz por dichos del Papa Francisco: "Aquí no hay nada que mediar, porque hay un tratado".— La Tercera (@latercera) julio 13, 2015 n