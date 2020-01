Gobierno ratifica a Mesa y pide aclaración

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde aseguró anoche que el expresidente Carlos D. Mesa sigue siendo vocero de la causa marítima ante La Haya, aunque le pide que decida públicamente si será o no candidato a la Presidencia, porque ambos roles son “incompatibles”.



Alurralde, en declaraciones al programa Todo A Pulmón, de Cadena A, fue claro al señalar que Mesa “sigue siendo vocero porque el presidente (Evo Morales) no ha respondido negativamente y mientras no reciba una carta que le diga (lo contrario), continúa en sus funciones”.



Sin embargo, insistió en que Mesa debe definir si será o no candidato, así como lo hizo el agente de Chile ante la corte de La Haya, José Miguel Insulza, para lanzar su precandidatura del Partido Socialista(PS). “Mesa debería aclarar esta incompatibilidad. Él sabe que no es compatible asumir ambas funciones, es importante que el expresidente aclare el tema para tranquilidad de todos”.



Un día antes, el expresidente y agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, había dicho que la vocería internacional de la causa marítima de Bolivia a cargo de Carlos Mesa concluyó, lo que no implica diferencias de orden político y menos personal, al tiempo que pidió a la prensa local no mediatizar el histórico reclamo marítimo a Chile.



Sin embargo, ayer Rodríguez Veltzé aseguró que no fue él quien decidió concluir con la etapa de las vocerías. “Me referí en varias oportunidades al tema de la vocería reiterando lo que anotó el presidente Morales. Las vocerías son múltiples, Bolivia tiene embajadas en distintos países, cada embajador cumple, en lo que le toca, con representar al país y en los asuntos en los que la política exterior insta (...) Ahora estamos en una etapa de alegatos jurídicos reservados que no requieren la presencia o participación activa y diplomática como tuvimos en el pasado”, detalló el agente ante La Haya.



Ante esa posición, el expresidente y vocero de la demanda, Carlos Mesa, pidió al presidente Morales que le comunique si sigue siendo el portavoz del proceso que se inició a Chile en abril de 2013.



El mismo lunes, día en que declaró Rodríguez Veltzé, envió una carta al presidente Evo Morales recordándole que él le dio la función de vocero y pidiéndole que se pronuncie para decir si sigue o no cumpliendo este rol.

Evo no envió respuesta



Ayer, el mandatario no emitió ninguna posición al respecto y a Mesa no llegó la respuesta que espera de Morales, mientras Rodríguez añadió que no pretende entrar en polémica.



Sobre el tema, el expresidente Jorge Quiroga afirmó que la reciente declaración del agente boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, que menciona como concluido el ciclo del vocero marítimo Carlos Mesa, carece de toda lógica, coherencia y rompe la cohesión interna que Bolivia mantuvo hasta ahora.



Cabe recordar que en algunas encuestas, Carlos D. Mesa aparece como una de las figuras con mayores posibilidades de ganar la Presidenciaen los próximos comicios