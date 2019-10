Acusan a gobernador Vásquez de gastar recursos del Fondo

Las denuncias por el presunto uso irregular de los recursos del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas suman y siguen. El exdirector de esa repartición Marco Antonio Aramayo aseguró que Víctor Hugo Vásquez, actual gobernador de Oruro, logró a mediados del 2014 aprobar en apenas medio día un proyecto por Bs 1.000.000 y asegura que el dinero de la obra fue usado para su campaña en ese departamento.



“Sucedió cuando Vásquez era viceministro de Desarrollo Rural. Me pidió apoyar la campaña con un proyecto. Él quiso hacerse aprobar una obra por Bs 14 millones, pero no lo dejé. Luego vino con otro proyecto de un millón para la producción de quinua en el municipio Salinas Garci de Mendoza, de Oruro. Direcciones y técnicos del Fondo, así como del Ministerio de Desarrollo Rural, ajustaron y aprobaron en medio día, el proyecto”, dijo.



Reveló varios nombres de jefes y técnicos, pero que EL DEBER no los pudo contactar. Señaló, sin embargo, que Vásquez, en persona agilizó la resolución ministerial que firmó la exministra Nemesia Achacollo, que dio el visto bueno, para pasar a los ministerios de Economía y Planificación, para “volver luego al Fondo con dos palos blancos quienes firman el proyecto”. Incluso señaló que el proyecto mismo no existe.



Rechazo de la denuncia

Consultado al respecto, el gobernador de Oruro rechazó la denuncia realizada por Aramayo. Indicó que conocía el proyecto, que recibió más de Bs 600.000 y que estaba esperando su segundo desembolso para acabar con la obra, que actualmente se encuentra con el 75% de ejecución.



“Desmiento de manera categórica esas aseveraciones. No se aprobó el trámite ni en medio día ni se usó para la campaña. Conozco el proyecto. Se lo pidió porque hubo un conflicto entre Potosí y Oruro. Es uno de los mejores proyectos que se ejecuta. Los invito a cualquiera que quiera visitar su ejecución”, manifestó la autoridad.



Vásquez recalcó que el trámite debió durar unos 6 meses hasta que fue aprobado. Según Vásquez, estas declaraciones no salen de Aramayo, sino que detrás de él “está la derecha para desprestigiar al presidente Evo Morales a través de personas que lo circundan”.



Los abogados

Sobre el tema, Edgar Soliz, abogado de Achacollo, aclaró que su defendida, cuando era autoridad, no aprobaba los proyectos, sino que firmaba la resolución, pero el proyecto en sí lo manejaba Aramayo, como máxima autoridad ejecutiva.



“Si así fuera, él estaría confesando un delito como autoridad al decir que se sacó Bs 1 millón en un solo día, cuando sabemos que existía un proceso de 22 pasos. No era responsabilidad de Achacollo”, respondió.



Entretanto, la defensa de Aramayo, Héctor Castellón, presentará hoy ante la Fiscalía de La Paz un legajo de documentación en la que, según el jurista, se demuestra que Achacollo tenía mucha responsabilidad como presidenta del directorio del ex Fondo en este y en otros proyectos. “Si hay o no delitos, demostraremos de dónde viene la comisión de estos delitos”, aclaró