Cooperativistas exigen diálogo al Gobierno

Policías antimotines lograron el martes desbloquear la carretera a Oruro, tras una hora de enfrentamientos con cooperativistas mineros, contra quienes utilizaron gases lacrimógenos y balines.



El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Alejandro Santos, dio un ultimátum al Gobierno para que los convoque al diálogo hasta este martes por la noche, caso contrario dijo que será motivo para que continúen con las medidas de presión.



"Mi pedido como dirigente nacional es de que en el transcurso de esta noche (las autoridades) deben convocar al diálogo y dar la hora, si no convocan hasta esta noche, no nos queda otra (alternativa) que radicalizar las medidas", manifestó Santos.



Federico Escobar, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (FDCLP), anunció que el bloqueo será retomado mañana miércoles y exigió la renuncia del ministro de Minería, César Navarro, a quien calificó de "incapaz".



Los cooperativistas mineros presentaron 13 demandas al Ejecutivo, de los cuales "no se dio solución para ninguna". "Nos reunimos en dos ocasiones pero no fuimos atendidos, no tuvimos respuesta y en ese entendido no nos quedó otra que optar por medidas de presión", señaló el dirigente.



Los cooperativistas iniciaron el bloqueo como una manera de exigir que el Gobierno les garantice áreas de explotación para la Cooperativa 26 de Febrero, entre otras.



?Los cooperativistas exigen también la "inmediata transferencia" de los ingenios San José, Caracoles y Molinos.



No asistieron al diálogo



El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, informó que los dirigentes cooperativistas no asistieron a la reunión convocada para las 15:00 de este martes, cuyo objetivo era abordar sus demandas y solucionar el conflicto.



"Hemos convocado a una reunión el día de hoy a las tres de la tarde, lamentablemente no han asistido", explicó a la Red Patria Nueva.



Navarro expresó sorpresa y preocupación. "Sorprende, llama la atención y preocupa que hayan tomado esta decisión (el bloqueo). Debemos manifestar que en un encuentro que se tuvo con las cooperativas mineras ya nos reunimos con las diferentes federaciones departamentales y regionales de todo el país, atendiendo cada una de las demandas en función a las posibilidades que tiene el Estado", dijo Navarro.



Operativo de desbloqueo



Las acciones policiales se iniciaron alrededor de las 17:00 frente a las localidades de Mantecani y Ayo Ayo, en plena carretera a Oruro. Los enfrentamientos se extendieron a un cerro aledaño a la vía, según el informe de radio Erbol. Los trabajadores respondieron arrojando cachorros de dinamita.



En un momento de las escaramuzas, los cooperativistas intentaron rodear a los policías sin éxito.