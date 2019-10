"¡Es una película, Donald!": las redes sociales bullían el viernes por un video donde Harrison Ford se burla de Donald Trump, porque el precandidato republicano a las presidenciales estadounidenses elogió el patriotismo del actor en la cinta "Avión Presidencial" (Air Force One).



En el programa "Studio 10" emitido el miércoles, Harrison Ford reacciona a un reciente comentario del millonario, quien dice que "Avión Presidencial" era su película preferida con este actor.



"Me encanta Harrison Ford (...) Él luchó por Estados Unidos", declaró el magnate inmobiliario.



En la película, lanzada en 1997, Ford encarna al presidente de Estados Unidos que viaja en un avión secuestrado y finalmente logra expulsar al intruso.



"¡Es una película, Donald! Es una película", dijo sarcásticamente Harrison Ford mirando a la cámara.



"No es la vida real. ¿Pero cómo podrías tú saberlo?", añadió el actor, con aire exasperado.



Donald Trump ha estado en el centro de un escándalo los últimos días porque declaró que los musulmanes deberían tener prohibido el ingreso a Estados Unidos. Antes había dicho que quería expulsar de su país a millones de inmigrantes en situación irregular.



El video con la entrevista a Harrison Ford ha sido visto centenares de miles de veces en YouTube y era el viernes uno de los temas más vistos y citados en Facebook.