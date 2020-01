Niegan 'asfixia' y critican los contenidos de medios

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, negó que el Gobierno aplique una "asfixia" económica a algunos medios de comunicación, mediante el manejo de los recursos públicos por concepto de publicidad y criticó el manejo informativo en determinados casos.



"No pueden acusarnos de asfixia económica, no pueden decirnos que no hay libertad de expresión en el país, cuando hace dos semanas se decidió modificar la ley y garantizar las licencias de transmisión hasta el 2019 y además con una renovación automática, por tanto, estamos garantizando la libertad de expresión, no solo de los dueños sino de los usuarios", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: ANP denuncia asfixia publicitaria a medios del país



La titular mostró las portadas de algunos medios impresos, noticias relacionadas a las personas con discapacidad y la protesta de cooperativistas, artículos de opinión, editoriales e incluso información del año 2011 para sustentar sus argumentos.



"Hay una actitud de asumir profecía, para lo que es instigar a que haya conflicto y del otro lado, hay una invisibilización de la gestión de Gobierno, esas notas no se reflejan en los medios de comunicación", señaló en relación a versiones de dirigentes mineros difundidas por los medios que señalaban que los bloqueos comenzarían ayer.



Lea también: Senado sanciona ley que amplía licencia de medios



Paco explicó que "la veracidad que está deformada. En vez de aproximarse a la verdad de los hechos, dan los sucesos como si fueran verdad, no se verifica, no hay equilibrio, no hay pluralidad y en varios casos han tenido que disculparse".



Agregó que "esperemos que esos medios diversifiquen sus fuentes. Teníamos la posibilidad de cerrar a los medios que mienten y no difunden la entrega de obras para el pueblo boliviano, pero no le hemos puesto precio y esta adecuación que durará hasta 2019, tiene el fin de garantizar la libertad de expresión", sobre la renovación de licencias.



Puedes ver: García ve "mentira brutal" en los dichos de Vacaflor



El fin de semana, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, y con ello consuma un nuevo atropello a la libertad de expresión y pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta".



Las ministra afirmó que "denuncian asfixia y al mismo tiempo quieren ser independientes, yo no quiero porque esa incisiva observación a la difusión de información gubernamental (...) Si son independientes, no deberían sujetarse a una dependencia económica".