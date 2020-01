57 de 95 aspirantes a magistrados no tienen nota de aprobación

La oposición reveló que 57 de los 95 aspirantes al Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura no lograron una nota de aprobación en el proceso de preselección rumbo a las elecciones judiciales.

Basados en las actas leídas en la Comisión Mixta de Justicia Plural y en los puntajes que alcanzaron los candidatos a magistrados del Tribunal Agroambiental, el jefe de bancada de UD, Edwin Rodríguez, pidió la nulidad del proceso de preselección de este cuerpo colegiado porque solo quedarían 12 candidatos de los 42 que habían y para que sea viable la elección se requieren al menos unos 14 aspirantes.

"Según la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, deben pasar a la otra fase los candidatos que superen el cincuenta por ciento más uno, eso significa, al menos, 21 puntos de 40 posibles; solo 12 candidatos lograron ese puntaje y por eso estamos pidiendo la nulidad de la convocatoria”, argumentó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Milton Barón, aseguró que en este momento no darán el puntaje de los precandidatos porque el mismo es acumulativo y no segmentado como propone la oposición y que se conocerá quiénes pasan a la fase de entrevista el próximo martes cuando se realice el examen escrito en el auditorio del BCB.

Afirmó que en el grupo de 12 aprobados, solo hay tres mujeres y nueve varones; además no hay ningún indígena originario, por tanto, según su opinión, los 30 reprobados no deberían ingresar al examen escrito porque no lograron la nota mínima.

Para el MAS, en este momento están aprobados los 42 candidatos y el martes, en horas de la tarde, se dará a conocer quiénes son los que entran a la siguiente fase: la entrevista. En el caso del Consejo de la Magistratura, de los 53 candidatos, 27 estarían aplazados y aprobados 26 que pueden ir al examen.

Los números

En el Consejo de la Magistratura, se necesita 10 candidatos de los cuales cinco deben ser mujeres. De los 26 aprobados siete son de sexo femenino.

Para el agroambiental se precisan 14 postulantes, pero solo 12 aprobaron.