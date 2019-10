Chile ofreció negociar 8 veces el mar para Bolivia

"Autoridades chilenas, presidentes, ministros y embajadores de Chile a lo largo del tiempo establecieron una línea de negociación con Bolivia, ofreciéndole un acceso soberano al mar”, afirmó este miércoles Carlos Mesa, al salir de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La autoridad fue increpada por periodistas chilenos, que le consultaron cuándo, a lo que el expresidente respondió tranquilo: “1920, 1923, 1926, 1947 y 1950, 1961, 1975 y 1983”. Gestiones en las que autoridades del vecino opaís realizaron las ofertas.



Además explicó que ese es el contenido de la Demanda Marítima, no poner en tela de juicio el Tratado de 1904 sino todos los ofrecimientos que a lo largo de la historia realizaron las autoridades chilenas. Eso no exime de competencia a la Corte porque no se aplica el Pacto de Bogotá.



"Si es verdad que el Tratado de 1904 había cerrado completamente el tema pendiente entre ambos países, ¿por qué las autoridades de Chile establecieron de manera voluntaria una línea ininterrumpida por más de siete décadas ofreciéndole un acceso soberano al mar a Bolivia?", dijo.



Según se conoce, en 1975 la negociación estuvo más cerca de concretarse. Entonces Chile propuso a Bolivia el 19 de diciembre la cesión de una costa marítima soberana, ubicada entre el casco norte de la ciudad de Arica hasta la Línea de la Concordia.



Esos aspectos fueron recopilados en el Libro del Mar, que explica como se trunco ese proceso, cuando Perú planteó que ese territorio fuera tripartito, lo que los negociadores chilenos rechazaron por completo.



Libro del Mar:,