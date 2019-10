Chile pide que Evo diga si acatará el fallo de la CIJ

El presidente del Senado chileno, Patricio Walker, instó al presidente Evo Morales y al Gobierno de Bolivia confirmar si va a cumplir o no el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, tras una reunión con el Canciller de su país, Heraldo Muñoz.



"Quiero pedir formalmente al gobierno de Bolivia, al Presidente de Bolivia Evo Morales si va a cumplir o no el fallo del tribunal de La Haya"., declaró el político a su salida del encuentro. Aprovechó para confirmar su presencia en el imnicio de los alegatos orales en mayo próximo.



Mientras, Muñoz respondió al primer mandatario, señalando que "los tratados no son eternos, siempre y cuando haya voluntad de ambas partes que han suscrito soberanamente esos tratados de modificarlos". Acusó a Bolivia de pretender cambiar unilateralmente ese pacto.



En la víspera, Morales señaló que los Tratados "tampoco son eternos", en referencia al documento suscrito entre Bolivia y Chile en 1904. También exigió al vecino país cumplir sus compromisos.



"Efectivamente hay que cumplir con los compromisos, y hay un principio fundamental que se denomina "pactas un servanda" que significa que los tratados hay que cumplirlos, los compromisos hay que cumplirnos. Nosotros siempre hemos cumplido ese tratado y esperamos lo mismo de Bolivia", argumentó el Canciller chileno.



Respecto al anuncio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sobre llevar a la Cumbre de las Américas la explicación de la Demanda Marítima, Muñoz aseveró que "Chile dirá su palabra y responderá como corresponde y como siempre lo hemos hecho".