Aprueban ley de amnistía para presos en Venezuela

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó la madrugada de este miércoles en primera discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que entre otras modificaciones prevé aumentar de siete a 15 los magistrados de la Sala Constitucional.



La aprobación del proyecto no contó con el apoyo de la bancada chavista que en voz del diputado Pedro Carreño calificó la reforma como una vía para "materializar un golpe de Estado".



"Tenemos que rescatar la dignidad del Tribunal Supremo", dijo el diputado opositor Luis Florido al presentar el proyecto de reforma y señalar la pertinencia de aumentar de siete a 15 la cantidad de magistrados de la Sala Constitucional.



"Si queremos recobrar el sistema de justicia para que no haya más linchamientos, para que cesen las muertes violentas y para que la justicia sea una realidad al servicio de los venezolanos, tenemos que rescatar la dignidad del TSJ", dijo Florido.



Carreño, por su parte, dijo que la bancada opositora supuestamente legisla desconociendo la Constitución y el Estado de derecho.



"Ustedes saben que ninguno de los instrumentos jurídicos que ustedes han sancionado y que han propuesto para sancionar va pasar por la alcabala de la constitucionalidad", señaló el diputado chavista y agregó que "el TSJ no les va a permitir materializar un golpe de Estado parlamentario".



La bancada opositora ha promovido esta reforma, que ahora pasará a segunda discusión y de ser aprobada nuevamente irá a sanción del Ejecutivo, para hacer frente a un Supremo al que acusan de no tener parcialidad y de ser aliado del Gobierno de Nicolás Maduro.