Tsipras anuncia su dimisión y propone elecciones anticipadas

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció hoy su dimisión y propuso la celebración de elecciones anticipadas.



"Mi mandato del 25 de enero ha vencido. Ahora el pueblo debe pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o no", dijo el líder del izquierdista Syriza en un mensaje televisado en la televisión pública griega.



El primer ministro señaló que es el turno del pueblo griego de decidir mediante el voto "quién debe conducir a Grecia al camino difícil pero con esperanza que se abre", además de qué fuerza política "negociará mejor la reducción de la deuda".



"Pido un mandato fuerte para un Gobierno estable, junto con la sociedad que quiere reformas progresistas", señaló, y se comprometió a que, en el marco del programa de rescate, habrá "medidas equivalentes" para reducir las consecuencias de la recesión a la que conducirán los ajustes previstos en el plan.



"No conseguimos el acuerdo que queríamos, pero dada la situación, conseguimos lo mejor posible", aseveró Tsipras.



Sin embargo, dijo estar "orgulloso de la negociación" de su Gobierno con los acreedores y aseguró tener "la conciencia tranquila", ya que "Europa no es la misma después de estos seis meses".



El mandatario griego recordó que los acreedores proponían en un inicio "un periodo de financiación de cinco meses, además de duras medidas como "la eliminación de las ayudas sociales" y después nuevas negociaciones", pero su Gobierno ha conseguido "un acuerdo de tres años".



El líder griego expresó sentirse "optimista" pese a "las dificultades" y señaló que el objetivo de un eventual nuevo Gobierno de su partido seguiría siendo luchar contra la corrupción y la evasión fiscal.



Cronología de la dimisión de Tsipras



Estos son los acontecimientos clave del mandato de Tsipras, iniciado a comienzos de 2015:



25 enero.- En elecciones legislativas, la coalición izquierdista Syriza de Alexis Tsipras se queda a dos diputados de la mayoría absoluta, y éste anuncia que negociará un plan de reformas y que la troika de acreedores de Grecia "es un asunto del pasado".



26 enero.- Tsipras jura como primer ministro y alcanza un acuerdo con el conservador ANEL.



28 enero.- La Bolsa de Atenas registra un desplome del 9,24 % y la prima de riesgo alcanza los 1.026 puntos básicos.



30 enero.- El nuevo ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, dice que el Gobierno no reconoce a la "troika".



31 enero.- La canciller alemana, Angela Merkel, descarta una quita de la deuda pública griega.



4 febrero.- El BCE deja de aceptar los bonos emitidos por Grecia en sus operaciones de refinanciación.



5 febrero.- Varufakis viaja a Berlín, en gira por Europa (desde el día 3), y es recibido por su homólogo alemán, Wolfgang Schäuble.



6 febrero.- Standard and Poor"s rebaja la nota griega de B a B-.



20 febrero.- El Eurogrupo amplia cuatro meses la ayuda financiera a Grecia.



24 febrero.- El Eurogrupo da luz verde a las reformas griegas, aunque con reservas.



8 marzo.- Varufakis insinúa celebrar un referéndum sobre la salida del euro.



19 marzo.- Grecia aprueba una ley de amnistía fiscal.



26 de marzo.- El Banco de Grecia informa de que desde diciembre de 2014 la retirada de depósitos asciende a 23.829 millones de euros.



7 de abril.- Grecia cifra en 278.700 millones de euros los daños que Alemania causó a su país durante la II Guerra Mundial.



9 abril.- Grecia devuelve al FMI 460 millones de euros correspondientes a abril y el BCE aumenta en 1.200 millones de euros la provisión de liquidez para la banca griega.



20 abril.- El Gobierno publica un decreto que obliga a las instituciones públicas a transferir sus reservas en efectivo al Banco de Grecia para hacer frente a problemas de liquidez.



24 abril.- El Eurogrupo urge a Grecia a tomar las medidas de ajuste. Varufakis revela la animadversión del Eurogrupo hacia él.



27 abril.- El Gobierno griego quita protagonismo a Varufakis y crea un "equipo de negociación política" coordinado por Euklidis Tsakalotos, viceministro de Relaciones Económicas Internacionales.



6 mayo.- Grecia desembolsa 200 millones al FMI. Desde esa fecha hasta finales de agosto, el Estado griego deberá devolver 21.600 millones de euros.



12 mayo.- Grecia paga al FMI 750 millones de euros, pero continúa con problemas de financiación al no desbloquearse los 7.200 millones de euros pendientes del rescate.



4 junio.- Grecia rechaza las propuestas de sus socios del euro sobre subida del IVA y recorte de pensiones.



10 junio.- Grecia pide una nueva prórroga de nueve meses. La primera, de cuatro meses fue concedida el 20 de febrero anterior.



9 junio.- El BCE aprueba un incremento de la provisión urgente de liquidez para los bancos griegos de 3.000 millones de euros.



27 junio.- El Parlamento griego aprueba convocar un referéndum para el 5 de julio sobre las propuestas de reforma de los acreedores.



29 junio.- Primer día de "corralito", tras la publicación de un decreto que establece el cierre de los bancos y la Bolsa hasta el 7 de julio y limita la retirada de efectivo a los 60 euros diarios.



30 junio.- Concluye el plazo para pagar el préstamo de 1.600 millones de euros al FMI.



1 de julio.- Grecia se muestra dispuesta a hacer concesiones pero el Eurogrupo, liderado por Alemania, rehúsa tomar decisiones hasta conocer el resultado del referéndum para el que el Ejecutivo heleno pide el "no".



5 julio.- Gana el "no" en el referéndum.



6 julio.- Dimite Varufakis para "facilitar la negociación" con la UE. Es sustituido por Euclides Tsakalotos.



13 julio.- Grecia y sus acreedores llegan a un acuerdo por el que Atenas acepta reformar las pensiones y el mercado laboral. El ministro de Trabajo, Panos Skurletis, anuncia que habrá elecciones anticipadas en 2015.



15 julio.- El Parlamento griego aprueba el primer paquete de reformas exigido por la eurozona, mientras los empleados públicos se oponen con una huelga de 24 horas.



17 julio.- Tsipras remodela su Gobierno tras las disidencias internas.



20 julio.- Reabren los bancos y Grecia paga 2.000 millones al FMI y 4.200 al BCE.



22 julio.- El Parlamento aprueba el segundo paquete de medidas acordadas con los socios del euro.



3 agosto.- Reabre la bolsa de Atenas, que concluye la sesión con una caída del 16,23 %.



8 agosto.- El ala radical de Syriza deja entrever una escisión por el apoyo de Tsipras al acuerdo para el tercer rescate.



14 agosto.- El Eurogrupo y el Parlamento griego dan luz verde al tercer rescate por valor de 86.000 millones de euros hasta 2018. Tsipras se debilita, al perder el apoyo de 47 diputados de Syriza.

