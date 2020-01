Cívicos y vecinos dan ultimátum para dejar sin efecto el aumento

Desde Cochabamba, el líder cívico de esta región, Juan Flores, manifestó que la dirigencia cívica de los nueve departamentos del país acordó dar ultimátum -vence el próximo viernes- para dejar sin efecto la resolución que autoriza el incremento del 3% de las tarifas de electricidad a las distribuidoras del país.

El dirigente cívico lamentó la falta de voluntad política de las autoridades nacionales del sector para explicar técnicamente los motivos del ajuste de la tarifa eléctrica. “Dicen que la variación de los precios de generación es debido a un tema hidrológico. No saben cómo compensar la caída de ingresos por exportación de gas y de dónde sacar recursos para sostener el modelo político, social y económico populista”, aseguró.

Flores llamó al Defensor del Pueblo a activar una acción popular en defensa de la población económica más desprotegida que, a su juicio, sufrirá los efectos del alza.

En la otra vereda, el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Abad Lino, indicó que la próxima semana volverán a las calles para exigir la anulación del ajuste tarifario. Añadió que este pedido no tiene vuelta y que no negociarán otra determinación que no responda a este pedido.

Cabe recordar que el jueves, Lino y vecinos de los 15 distritos municipales de Santa Cruz, protagonizaron una marcha de cacerolas vacías en rechazo al aumento de un 3% de la tarifa eléctrica dispuesta por la AE.

En otras regiones

Según el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), Efraín Chambi, hay organizaciones sociales de Santa Cruz, El Alto, Chuquisaca y Cochabamba que rechazan el ajuste por la discrecionalidad con la que se manejó y decidió el incremento.

Manifestó que el mayor temor de la población en este momento es un riesgo de escalada de precios en otros servicios y alimentos básicos de la canasta familiar. Aseguró que los vecinos piden revisar el reajuste.