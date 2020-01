Mujica llama a los jóvenes a pensar y soñar otro mundo

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) invitó hoy a los jóvenes a "pensar" y a "soñar" que es posible "luchar y crear un mundo mejor", al ser investido doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en el este de Argentina.



"Lo único que pretendo es que piensen, ando por el mundo invitando a los jóvenes a pensar y a soñar de que es posible luchar y crear un mundo mejor", expresó el actual senador en su discurso ante multitud de estudiantes argentinos congregados en el acto, celebrado en el Espacio Cultural Universitario y al que acudieron las máximas autoridades de la institución académica.



Dirigiéndose a los jóvenes, les remarcó que "están en una disyuntiva", que es a su juicio que el rumbo de sus vidas "los trace el mercado" o que ellos decidan "cuál es el rumbo de sus vidas".



Según explicó la UNR, el ex jefe de Estado uruguayo fue investido honoris causa "por su trayectoria política y social extraordinaria, su defensa de los derechos humanos y de la educación pública, su honestidad y austeridad republicana y su contribución al fortalecimiento de la democracia con equidad social".



Mujica es para la universidad "un referente permanente para la sociedad argentina y latinoamericana que ha inspirado a generaciones progresistas de la región que luchan por avanzar hacia la construcción de sociedades más justas".



El rector, Héctor Floriani, quien entregó el título al exguerrillero, expresó que el homenaje implica incorporar de manera honorífica a los claustros de la institución "a una persona distinguida" como es Mujica.



"La verdadera lucha no es sólo por contribuir a poder redimir a los oprimidos, sino también construir un mundo que no tenga necesidad de tener opresores", expresó el expresidente en su discurso y agregó que "el verdadero cambio requiere cambios culturales" y es a la larga "más difícil cambiar la cultura".



"Es posible cambiar las relaciones de producción y distribución con cierta mecánica histórica pero si no cambia la cultura en el fondo no cambia nada", subrayó en el acto, al que también acudieron miembros del Gobierno de la provincia de Rosario.



Para el senador, la libertad "es ese margen de tiempo de tu vida que tú haces con tu vida y gastas el tiempo en cosas que a ti te motivan sin perjudicar a otro".



"Nada más y nada menos que el tiempo de tu vida es la moneda más cara que existe en el universo. Si te dejas fagocitar con la cultura de mercado terminarás pagando interminablemente un mundo de cuotas porque nunca te va a alcanzan", aseveró.



Afirmó además que "la civilización es la construcción de la solidaridad intergeneracional" y que "ningún Gobierno puede crear la felicidad, pero la humanidad puede crear un marco de condiciones para poder amar la vida y el milagro de estar vivos".



"Construir una civilización distinta es salir de la frivolidad y darle valor al milagro de tiempo de estar vivos arriba del planeta y tener tiempo para vivir", sentenció Mujica.



El exguerrillero también fue reconocido como visitante distinguido de la ciudad de Rosario por los concejales María Eugenia Schmuck, Sebastián Chale y Fernanda Gigliani, durante el acto.



En tanto, Jorge Cuello, presidente de la Cátedra Libre "Jose Gervasio Artigas para la integración", de la Universidad Nacional de La Plata (provincia de Buenos Aires), entregó a Mujica un presente por su aporte a la integración latinoamericana